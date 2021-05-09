從22歲生到37歲 白家綺15年生4胎追平媽紀錄

白家綺和媽媽一樣都生了四胎。圖／摘自臉書

女星白家綺3月才生下第四胎女兒，產後火速恢復女神級身材，外型依然美艷，歡度母親節，她特地曬出和媽媽的合照，母女兩都是四寶媽，坦言從小就深受媽媽的影響，如今她和媽媽一樣生了4個孩子，經歷過同樣的孕吐、水腫、脹奶的痛苦，也一樣都是自然產，更能體會媽媽對孩子的愛。

白家綺自前段婚姻22歲生下第一胎到37歲生第四胎，而媽媽從24歲生到34歲，也是四寶媽，她說小時候就覺得媽媽很了不起，身邊同學中，很少人像她家裡有4個兄弟姐妹，因此她深受媽媽影響，也喜歡小孩，高中時期就希望「至少生兩胎」，沒想到她花15年追平媽媽的紀錄。

她po文提到，「從第一次當媽媽才知道，這一切有多麼不容易！孕吐、水腫、變胖變醜…各種孕期不適都只是前菜，產痛、漲奶痛、腰痠背痛…寶寶睡過夜前也是惡夢。」坦言身邊很多朋友在生完第一胎後就被嚇到，因此每次有人說她很勇敢時，卻也更加深她對媽媽的愛，「感謝上帝賜給我們力量，讓我們可以把這一份『吵吵鬧鬧的幸福』也傳給我們的下一代，原來時間一天天的走著，過去所有事情的發生…讓我愈來愈有承擔的勇氣，我想要帶著媽媽的美好，成為更好的自己。」