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試遍生男偏方還是懷女娃 小S曾壓力大到躲廁所偷哭

記者林怡秀／綜合報導
小S（右）和S媽母女感情相當深厚。（取材自臉書）
小S（右）和S媽母女感情相當深厚。（取材自臉書）

今天是母親節，小S和S媽在喜馬來亞的播客節目「老娘的老娘」暢談兩代教育和重男輕女話題，小S自曝懷第三胎前，試遍各種生男偏方，但後來知道肚裡又是女娃，公婆反應相當失望，她躲在廁所偷偷掉淚，負面情緒也很多，更讓她自覺對不起在肚裡的許老三。

小S透露老公是家中獨子，上面有兩個姊姊，她坦言一開始想生兒子，「不是因為公婆，因為我覺得女兒太麻煩，兒子可以盡情管教」，但當女兒一出生，她看到女兒的單眼皮長相便一眼愛上，「所以第一胎滿愉快，第二胎我和老公沒經過計畫就懷上」，她坦言公婆多少有讓她嘗試生男的偏方，所以當公婆問她第二胎是男是女，她故意用開朗的聲音報告是女兒，公婆勉強擠出一句「喔～也是不錯啦」，她也因此感受到生男的壓力。

第三胎她更積極想要懷兒子，但還是沒能如願，這次她不敢自己跟公婆講性別，只好推老公獨自面對公婆，「我老公一講完轉身就想走，我公公叫住他，問說那些講過的方法有沒有試，老公說熙娣都有努力」，她知道公婆失望，因此懷第三胎的期間，她寫的日記最多，負面情緒也最多，還在廁所偷偷落淚，但如今她對性別已經釋懷，認為女兒們是上天給她最好的禮物。

母親節 教育

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