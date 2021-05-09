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引退已有時間表？周華健爆曾允諾家人「最後期限」

記者許晉榮／綜合報導
周華健結束「少年俠客」高雄場演唱會與工作人員、媒體開心慶功。（圖：滾石唱片提供）
周華健結束「少年俠客」高雄場演唱會與工作人員、媒體開心慶功。（圖：滾石唱片提供）

歌手周華健8日完成了「少年俠客」巡演後，慶功宴上難掩亢奮情緒，坦言很喜歡舞台上的掌聲，言下之意是否打算唱一輩子？周華健眼神忽然透出猶豫：「其實一定會有一個時間，有進就得學會退，其實很早就已經有這種（退）念頭，是不是還可以，像現在試水溫，倘若觀眾喜歡，我就會繼續。」

周華健也認為每一行都會有高潮與低潮，自己也會知道，所以至少10年內還會再看到他活躍於舞台？他又陷入沉思：「這沒辦法算時間，現在是設定3、5年時間。」他不諱言最誇張的是90年代最顛峰時刻，當時還被朋友暗虧：「家裡鬧鐘是不是都設成觀眾『周華健』、『周華健』的歡呼聲？我立刻點頭說是啊！」所以直至現在他仍沒有設定封麥時間表，「雖然我最早答應家人是5年。」言下之意暫不言退。

他8日特別邀來蘇慧倫擔任嘉賓，更在眾目睽睽之下脫口「高雄場比台北精彩」，難道不怕引起台北場眾怒？他忍不住笑說：「但確實台北沒有『蘇小妹』，不過後來我有解釋，其實兩場都沒看到才是最大損失。」至於他疑似吃味蘇慧倫出場反應比他熱烈，他也解釋：「這樣說吧，她跟齊姐的掌聲都比我大！其實我了解慧倫，舞台對她是陌生的，像我自己忙起來時，突然上舞台， 也是會怯怯的，所以當大哥要多鼓勵，但好像也不用太鼓勵，看現場反應這麼大就知道。」

周華健結束「少年俠客」高雄場演唱會開心慶功。（圖：滾石唱片提供）
周華健結束「少年俠客」高雄場演唱會開心慶功。（圖：滾石唱片提供）

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