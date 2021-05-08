「雲杜孃」豔星59歲去世 曾是台影史首位「露點」女神

陶妮基坦（左）和「雲杜孃」女配角都有上身裸露的演出。（取材自IMDb）

美國女星陶妮基坦（Tawny Kitaen）於7日在加州 橘郡新港海灘的家中去世，享年59歲，去世原因尚未公開。陶妮外型美豔，曾在湯姆漢克斯（Tom Hanks）早年主演的煽情喜劇「單身漢俱樂部」（Bachelor Party）中扮演女主角，也曾在幾支搖滾樂團的MV中露臉，讓歐美觀眾對她留下印象。但對台灣 觀眾而言，她最大的意義是身為首部電檢通過女性露兩點鏡頭的影片「雲杜孃」（The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak）女主角，片商買進這部電影 時，原本怨嘆被老外擺了一道，因為片中一大堆的露兩點女性，在嚴格的電檢尺度下根本不可能過關，沒想到幾年後由於電檢在普遍級和限制級中增設了輔導級，因此限制級影片尺度可再放寬，女性露兩點畫面可以放行，使得「雲杜孃」成了開放的第一砲、順利大賣，讓片商反而眉開眼笑。

陶妮基坦（右）曾與湯姆漢克斯合演「單身漢俱樂部」。（取材自IMDb）

根據當年的新聞報導，「雲杜孃」在台北放映時，出現一個有趣的現象，一堆買了票的觀眾不好意思走進映廳，是等燈暗下來、唱完國歌開始放預告片後才趕快進場，變成入場後有一陣子看起來沒啥人潮，燈暗了之後卻有一堆觀眾進場在找座位，「雲杜孃」最後以歐美不算特別突出、知名的中小型影片之姿，竟打進全年度北市上映外片的票房前15名之內，勝過不少巨星大片，也因此帶動一波情色露點片的熱潮。陶妮在片中飾演的女主角，要尋找失蹤父親的下落，最後卻捲入一連串的異色冒險，也免不了與其他女配角都有露兩點的鏡頭，堪稱台灣電檢尺度開放之後的首位性感女神。

陶妮基坦在「雲杜孃」清涼鏡頭，讓該片在台灣成為賣座話題。（取材自IMDb）

不過陶妮的電影事業並不算成功，她後來大都在電視節目中露臉，她有過兩段失敗的婚姻，和第二任老公、職棒選手查克芬利（Zach Galifianakis）生了兩個女兒。她曾經有很嚴重的藥物濫用問題，曾經因持有古柯鹼被捕且送進勒戒所半年，也曾在被懷疑吸毒或飲酒之後、神志不算清醒的開車又遭到逮捕。