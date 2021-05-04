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有如「猩球崛起」 魯柏特打造驚悚新劇「蚊子海岸」

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
魯柏特懷特在驚悚新劇「蚊子海岸」透過一個美國中產階級家庭的視角，看待美國的種族、貧富差距等問題。圖／Apple TV+提供
魯柏特懷特在驚悚新劇「蚊子海岸」透過一個美國中產階級家庭的視角，看待美國的種族、貧富差距等問題。圖／Apple TV+提供

英國導演魯柏特懷特曾以「猩球崛起」走紅好萊塢，近期，他帶來驚悚新劇「蚊子海岸」，他汲取以往拍動作大片的經驗，深刻展現主角群亡命天涯的苦難，「我覺得這兩個主角很像，他們為了家人可以不顧一切勇往直前，但也會產生一些盲點，讓他們做錯事」。

「蚊子海岸」重拍哈里遜福特35年前的同名經典代表作，敘述一個平凡的美國家庭移民到墨西哥的蚊子海岸，在異國被當地惡霸欺凌，主角福克斯忍無可忍，為了家人決心反擊。

魯柏特懷特的最新影集「蚊子海岸」重拍哈里遜福特的驚悚經典同名電影。圖／Apple...
魯柏特懷特的最新影集「蚊子海岸」重拍哈里遜福特的驚悚經典同名電影。圖／Apple TV+提供

魯柏特自承無意與經典比較，只想以當代視角，重新詮釋這個故事，「我們的生活，基本上已經離不開手機、網路，社會的種族以及階級議題也越演越烈」，他認為近幾年的生活氛圍越來越肅殺，人與人的衝突一觸即發，如今再度翻拍，並將其延伸為電視劇，可以觸及到更多議題。

魯柏特懷特以「猩球崛起」成為好萊塢一線大導演。（路透資料照）
魯柏特懷特以「猩球崛起」成為好萊塢一線大導演。（路透資料照）

相較於原版電影的陽剛，魯柏特拍的電視劇版，更著重在女性角色，「我想把主角夫妻拍得更像鴛鴦大盜，不要只重視男主角」，而在選角上，他與主創尼爾克羅斯捨棄大明星，找來珍妮佛安妮斯頓的前夫賈斯汀瑟魯、梅莉莎喬治飾演夫妻，「他們都貢獻非常棒的演技，很榮幸與他們合作」，他當初拍「猩球崛起」，就挑戰過多場追逐、打鬥戲，這次拍攝「蚊子海岸」，更精心設計許多動作戲，保證讓觀眾直呼過癮。「蚊子海岸」在Apple TV+獨家播映。

影片來源：YouTube Apple TV頻道

魯柏特懷特的最新影集「蚊子海岸」重拍哈里遜福特的驚悚經典同名電影。圖／Apple...
魯柏特懷特的最新影集「蚊子海岸」重拍哈里遜福特的驚悚經典同名電影。圖／Apple TV+提供

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