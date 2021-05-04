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裘莉化身消防員 每天苦練300個伏地挺身

記者陳建嘉／即時報導
安琪莉娜裘莉在「那些要我死的人」挑戰演消防員。圖／華納兄弟提供
安琪莉娜裘莉在「那些要我死的人」挑戰演消防員。圖／華納兄弟提供

「那些要我死的人」由奧斯卡金像獎得主安潔莉娜裘莉領銜主演，曾獲奧斯卡金像獎提名的泰勒謝里丹執導。故事敘述空降消防員漢娜，與身上有血、看似心靈受創的小男孩康納，一起克服危險，穿越過層層的茂密森林，躲避兩名無情的殺手，以及漫天肆虐的森林大火。

主角漢娜是一名空降消防員，由於在一場大火中誤判風向，未能及時救出三個孩子，使她備受打擊，承受著創傷壓力症候群，表面上逞強裝酷，但內心因自責感到痛苦。飾演漢娜的安潔莉娜裘莉深受這個內心混亂不安的角色所吸引，她表示：「漢娜是個破碎不全的人，她了無自信，承受極大的罪惡感。但漢娜遇上了一個孩子，需要她拯救他，所以她被迫跟這個孩子溝通，也被迫面對她害怕的一切。」

影片來源：YouTube 華納兄弟頻道

空降消防員是打火英雄中的「特種部隊」，他們受過特殊訓練，會跳下飛機到沒有道路的區域救火，設法控制火勢，是一份極度危險的工作，需要有過人的勇氣。導演泰勒謝里丹表示：「具有某種性格的人才會做這種工作，這種人渴望把自己推向極限，漢娜就是如此，她願意冒生命危險。」安潔莉娜裘莉也分享：「飾演漢娜對於身為演員的我來說，很療癒，因為你經歷創傷、內心破碎，然後再找到方式前進、克服心魔，這種感覺很痛快！也希望觀眾能獲得同樣紓壓的感覺，提醒我們是有後援的。」

漢娜的工作很耗體力，片中的動作場面也由安潔莉娜裘莉親自上陣，她做了許多特技動作，甚至親自從60呎（約18.2公尺）高的防火塔跳下。導演泰勒謝里丹透露：「安潔莉娜一周需要訓練四次，我們也安排她做實務演練，她需要揮斧頭，看起來要像消防員的專業揮法，還有許多攀爬動作。我每天會打給安潔莉娜說：『妳要做300個伏地挺身喔（笑）！』另外也有許多吊鋼絲動作，不過她的吊鋼絲經驗豐富，對她來說並不陌生。」

安潔莉娜裘莉也表示：「拍這部電影確實很耗體力，但我很興奮能夠演出這部電影，成為這個世界當中的角色。做特技動作真的很好玩，很高興我又再度嘗試，我好久沒有演出這種動作和打鬥場面了。」

安琪莉娜裘莉在「那些要我死的人」展現精湛演技。圖／華納兄弟提供
安琪莉娜裘莉在「那些要我死的人」展現精湛演技。圖／華納兄弟提供
「那些要我死的人」劇照。圖／華納兄弟提供
「那些要我死的人」劇照。圖／華納兄弟提供

裘莉 導演 奧斯卡

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