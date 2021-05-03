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深夜突向債權人致歉 澎恰恰遭質疑「有收入為何不還」

記者林怡秀／即時報導
澎恰恰深夜在臉書向債權人致歉。圖／摘自臉書
澎恰恰深夜在臉書向債權人致歉。圖／摘自臉書

澎恰恰今出席活動，面對債務問題他一概低調不願詳答，不過他深夜突然在臉書發長文向債權人致歉，表示自己還款速度不如預期，讓大家很著急，也表示現在其實盡量不參加公開活動，因為容易被外界誤解為他明明有收入卻不還錢，他解釋目前正積極開發副業，不過沒辦法說推出就推出，他也只能向債權人保證，會增加收入來源，加速還款。

他也在文中忍不住喊話「某些演藝圈內的同仁請不要隨便說說，這會讓我亂了步伐！」表示破產以來面對不少酸言酸語，「哎唷 怎麼欠的可以欠到2億多！」、「開記者會把自己搞的像被害人一樣」，他認為債主們才是真正的受害者，他也會繼續努力，盡全力不要遺臭萬世。

以下為澎恰恰臉書全文

各位好朋友：

各位債權人：

我知道大家的好意.

都只是要將款項要回去而已.

並且給了我相當的時間.先致歉.....

還款的速度不如預期.讓大家很著急.

我再次道歉！

而 只要有任何公開活動總是會被媒體朋友們詢問還債的狀況.謝謝關心..

我盡量不參加公開活動為原則.因為總是會引起許多朋友的不滿（你明明就有很多收入.為何不還？）

事實上.這樣子的報導跟現況差距很大.

我一樣照著我的計畫在進行.（積極開發副業）希望收入能夠快速..

不過..每一項產品都必須經過時間的規劃及安排.並不是今天說推出就推出.

口才很好的人往往一句話就容易被解讀不當.這真的是很無奈.很無奈的事..

我當然知道這龐大數字要處理是很困難的事.還是要面對！

畢竟所有的問題都是自己造成！

對我說大話的人還不少.！

給了希望.又不兌現.

這讓我更加覺得對不起債權人..

我必須再次的說明..

秉持原則.努力讓賺錢管道更多.加速還款..！

某些演藝圈內的同仁請不要隨便說說.

這會讓我亂了步伐！

揶揄我.我沒關係.

「哎唷 怎麼欠的可以欠到2億多！」

「開記者會把自己搞的像被害人一樣」

我從沒這樣想過..

真正被害人是被我欠錢的人..

我會繼續不斷努力.

盡全力不要臭名萬世.

謝謝不斷支持及加油打氣的朋友.我知道很多朋友默默的鼓勵及幫忙.真心謝謝🙏

債權人朋友們.

再次謝謝大家的諒解及等待..

我會繼續不斷不斷的努力.

謝謝🙏

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