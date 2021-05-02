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靠「黑道律師」贏回觀眾心 宋仲基幕後暖舉曝光

記者李姿瑩／綜合報導
宋仲基演出黑幫律師獲得收視肯定。圖／摘自IG
宋仲基演出黑幫律師獲得收視肯定。圖／摘自IG

宋仲基主演的「黑道律師文森佐」2日晚間播出大結局，他久違的戲劇作品終於畫下完美句點，一吐「阿斯達年代記」慘遭滑鐵盧的怨氣。

「黑道律師」劇情主打以惡制惡，飾演黑幫律師的宋仲基面對大反派玉澤演持槍威脅，女主角全余贇為他擋下子彈，徹底激發宋仲基的怒火。觀眾對宋仲基和全余贇的感情線評價兩極，唯一想看宋仲基在最後一集如何伸張正義擊退大魔王，好奇他是否會採取更極端的手段對付玉澤演。

倒數第2集收視率雖然沒再攀高，但依舊穩坐同時段冠軍，在Netflix上打進20個國家的戲劇排行榜前10名，當中有9個排行第一。「黑道律師」深受海外觀眾喜愛，宋仲基不忘暖心喊話，請觀眾一定要看完最後一集，讓「黑道律師」成為大家日常生活中的支柱。

雖然全劇已經邁向尾聲，但宋仲基並未因此鬆懈宣傳，率劇中演員們一起上製作人羅暎錫的網路節目「出差十五夜」。宋仲基拿出過去主持「Running Man」的實力，在玩遊戲時快速過關拿到獎品，令羅暎錫瞠目結舌。

各方面能力都出眾的宋仲基被合作演員們暱稱為「宋班長」，戲裡戲外都有暖心的一面。因為疫情影響，「黑道律師」沒能聚餐舉辦殺青宴，宋仲基在最後空檔一一與工作人員、演員們合照、簽名，各種紀念照片陸續被放上網路，每張照片他都露出真摯笑容，絲毫沒有大牌明星架式，甚至有工作人員讚他「完成了兩人份的工作量」，再度成為粉絲津津樂道的佳話。「黑道律師文森佐」大結局晚間10點在Netflix上架。

宋仲基在劇中表現獲得各界肯定。圖／摘自IG
宋仲基在劇中表現獲得各界肯定。圖／摘自IG
宋仲基與演員們和羅PD團隊留下合照。圖／摘自IG
宋仲基與演員們和羅PD團隊留下合照。圖／摘自IG
宋仲基帥氣向觀眾道別。圖／摘自IG
宋仲基帥氣向觀眾道別。圖／摘自IG

宋仲基 Netflix 疫情

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