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女星趙薇被凍結股權逾42萬美元 長達4年

記者蔡敏姿／即時報導
趙薇。（取材自微博）
趙薇。（取材自微博）

根據中國企業資訊查詢平台天眼查APP顯示，中國女星趙薇投資的三家公司股權被凍結，執行法院均為北京市第二中級人民法院，被凍結股權數額分別為人民幣210萬、50萬、12.6萬元，共人民幣272.6萬元（約42萬美元），凍結期限至2024年4月。

界面新聞報導，這三家公司分別為，北京普林賽斯文化傳播有限責任公司成立於2002年11月，法定代表人魏啟穎，註冊資本人民幣300萬元，該公司最大股東為趙薇，持股70%。

龍旭新（北京）商貿有限公司成立於2011年9月，法定代表人魏啟穎，註冊資本人民幣50萬元，該公司由趙薇全資持股。

北京易聚創意科技有限公司成立於2014年11月，法定代表人楊建平，註冊資本人民幣126萬，趙薇持股10%。

不過，平台並沒有披露為何趙薇這三家公司的股權會被凍結，因此市場猜測中。早前趙薇的「龍薇傳媒」以及「祥源文化」曾經因在股權轉讓過程中，因信息披露違法被調查並被處以行政處罰，隨後趙薇、祥源文化被多個相關方起訴索賠，趙薇一時間也登上風口浪尖，當時的輿論聲音並不比現在的鄭爽小。

如今，女星鄭爽報爆出「陰陽合約」，再次掀起娛樂圈風暴。近期多位明星工作室接連註銷，包括姚晨老公，魏大勛，鄧超，唐嫣，趙本山等藝人。而在這個節骨眼上，趙薇突然傳來股權被凍結，中國演藝圈似乎要面臨一場風暴。

趙薇 北京 中國

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