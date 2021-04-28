那些年「她們聽鳳飛飛的歌」 吳念真舞台劇 向台灣女性致敬

綠光劇團最新作品「人間條件七」戲票29日起開賣，製作人雷輝（左起）、導演吳念真、藝術監督兼演員柯一正、綠光劇團團長羅北安，28日在台北一同主持記者會。(中央社)

綠光劇團舞台劇「人間條件7」首演將於8月20日在台北國家戲劇院登場，導演吳念真（圖）28日在記者會上談到台灣女性勞工的故事時，語帶哽咽眼眶泛淚，不禁抿嘴。中央社

導演 吳念真舞台劇 作品「人間條件」系列擅長刻畫台灣 底層小人物困境與情感，今年8月將推出第7集「我是一片雲」，吳念真今天表示，他希望用這部戲向台灣所有女性致敬。

吳念真在宣傳記者會說，他曾為鳳飛飛拍過廣告，對她的敬業精神十分感佩，自己也對60年代女工的故事特別有感，「她們大部分為家庭犧牲才去做女工，眼淚只能往肚裡吞，但再怎麼苦，都有鳳飛飛的歌陪著」。

吳念真分享他的小學同學告訴他的故事，某名女工被檢查出有肺結核，廠方要求她馬上離職，這對女工而言不只是失業問題，背後還代表一整個家庭生計受影響，當天晚上，工廠裡的女工都失眠了，她們聽著收音機，跟著鳳飛飛的歌曲哼唱，哽咽的聲音令人動容。

吳念真表示，這些女性從13歲到工廠工作，一直做到20多歲，剛好見證台灣經濟發展，她們一開始可能是到電子工廠做事，然後做網球拍，然後是錄音機的零件，到了30、40歲時，可能做的是電腦鍵盤。外面的世界經濟持續發展，對她們而言好像無關緊要，但她們的犧牲與付出，卻對台灣做出了貢獻。

「人間條件」從2001年開啟，走過20個年頭，總計演出350場，綠光劇團藝術監督柯一正表示，「吳導的人間，就是讓我們來歡笑、流淚跟感動。期待在這個困頓的一年，這個戲可以讓大家打起精神」。

首演將於8月20日在台北國家戲劇院舉行，9月起陸續至台中、高雄、台南巡迴演出。