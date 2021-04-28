我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭爽涉簽陰陽合同「日薪208萬」驚動官方2單位調查

歐盟指控中俄散播不實訊息 破壞西方疫苗信任感

那些年「她們聽鳳飛飛的歌」 吳念真舞台劇 向台灣女性致敬

中央社／台北28日電
綠光劇團最新作品「人間條件七」戲票29日起開賣，製作人雷輝（左起）、導演吳念真、藝術監督兼演員柯一正、綠光劇團團長羅北安，28日在台北一同主持記者會。(中央社)
綠光劇團最新作品「人間條件七」戲票29日起開賣，製作人雷輝（左起）、導演吳念真、藝術監督兼演員柯一正、綠光劇團團長羅北安，28日在台北一同主持記者會。(中央社)

綠光劇團舞台劇「人間條件7」首演將於8月20日在台北國家戲劇院登場，導演吳念真（...
綠光劇團舞台劇「人間條件7」首演將於8月20日在台北國家戲劇院登場，導演吳念真（圖）28日在記者會上談到台灣女性勞工的故事時，語帶哽咽眼眶泛淚，不禁抿嘴。中央社

導演吳念真舞台劇作品「人間條件」系列擅長刻畫台灣底層小人物困境與情感，今年8月將推出第7集「我是一片雲」，吳念真今天表示，他希望用這部戲向台灣所有女性致敬。

吳念真在宣傳記者會說，他曾為鳳飛飛拍過廣告，對她的敬業精神十分感佩，自己也對60年代女工的故事特別有感，「她們大部分為家庭犧牲才去做女工，眼淚只能往肚裡吞，但再怎麼苦，都有鳳飛飛的歌陪著」。

吳念真分享他的小學同學告訴他的故事，某名女工被檢查出有肺結核，廠方要求她馬上離職，這對女工而言不只是失業問題，背後還代表一整個家庭生計受影響，當天晚上，工廠裡的女工都失眠了，她們聽著收音機，跟著鳳飛飛的歌曲哼唱，哽咽的聲音令人動容。

吳念真表示，這些女性從13歲到工廠工作，一直做到20多歲，剛好見證台灣經濟發展，她們一開始可能是到電子工廠做事，然後做網球拍，然後是錄音機的零件，到了30、40歲時，可能做的是電腦鍵盤。外面的世界經濟持續發展，對她們而言好像無關緊要，但她們的犧牲與付出，卻對台灣做出了貢獻。

「人間條件」從2001年開啟，走過20個年頭，總計演出350場，綠光劇團藝術監督柯一正表示，「吳導的人間，就是讓我們來歡笑、流淚跟感動。期待在這個困頓的一年，這個戲可以讓大家打起精神」。

首演將於8月20日在台北國家戲劇院舉行，9月起陸續至台中、高雄、台南巡迴演出。

台灣 舞台劇 導演

上一則

鄭爽涉簽陰陽合同「日薪208萬」驚動官方2單位調查

延伸閱讀

英特爾：晶片吃緊有望改善 估年底才能徹底紓解

英特爾：晶片吃緊有望改善 估年底才能徹底紓解
晶片荒恐持續一整年 汽車製造業將大受打擊

晶片荒恐持續一整年 汽車製造業將大受打擊
晶片荒難解 日產汽車5月將砍日本廠產量

晶片荒難解 日產汽車5月將砍日本廠產量
車用晶片荒未解 福特公布新一輪減產計畫　

車用晶片荒未解 福特公布新一輪減產計畫　

熱門新聞

肖戰首次演話劇就獻上劇場初吻，對象是52歲的許晴。(取材自微博)

鮮肉肖戰吻52歲女星 劇場觀眾倒吸氣

2021-04-24 02:18
趙麗穎、馮紹峰確定離婚。取材自微博

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

2021-04-22 22:33
徐若瑄透露常需要按摩。（記者李政龍／攝影）

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

2021-04-22 02:29
「Running Man」固定成員李光洙因健康原因將下車。（取材自Instagram）

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

2021-04-26 21:12
61歲的劉雪華真實呈現當下年紀，可說完美演繹優雅老後的典範。(視頻截圖)

劉雪華真實61歲 髮蒼蒼滿臉皺紋

2021-04-27 02:05
尹汝貞（左）、布萊德彼特在奧斯卡頒獎典禮上互動趣味。（美聯社）

尹汝貞奪奧斯卡 外遇前夫回應：「對我最好的一擊」

2021-04-26 18:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
盧沛寧、徐若冰 2華裔將出任國安要職

盧沛寧、徐若冰 2華裔將出任國安要職
拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅
Novavax疫苗年底前獲緊急授權 效果同輝瑞、莫德納

Novavax疫苗年底前獲緊急授權 效果同輝瑞、莫德納