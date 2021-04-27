馮紹峰拿撫養權？趙麗穎傳想維持「單親媽」人設

趙麗穎（左）、馮紹峰（右）雖稱和平分手，卻頻爆負面傳聞。(取材自微博)

趙麗穎 、馮紹峰23日官宣離婚，震驚華人 演藝圈，雖強調是和平分手，也會共同撫養2歲多的兒子「想想」，近期卻有自稱是娛樂圈相關人士的微博網友爆料，趙麗穎事業心旺盛，小孩會交給前夫馮紹峰，但她仍會維持「單親媽媽」人設，私下常探視，此言論引發眾多網友批評，認為是造謠。

趙麗穎向來重視工作，產後沒隔幾個月，就立刻復出拍戲，有段時間也會將小孩帶在身邊照顧，因此，有網友認為她重視工作之餘，仍想要維持媽媽的好形象，即便本人並未有任何回應，仍被她的粉絲打臉，認為她已是大明星，不需要靠小孩來維持人氣。

另外，趙麗穎在離婚後，首度現身北京 機場，有網友目擊她穿著灰色運動服、戴口罩、帽子，全身包得緊緊的，獨自走上樓梯，看起來若有所思，讓網友相當不捨，「看了好心疼，好想給姐姐一個擁抱」。

另外，根據「搜狐新聞」報導，2人官宣離婚之後，發文祝福彼此，是好聚好散的典範，讓雙方的粉絲數不減反增，對她們好感度倍增，至於外界對他們離婚後如何分產，媒體則指出，2人都是一線巨星，身家不斐，不過兩人旗下的公司皆未重疊，沒有商業關聯，除了少數代言活動，必須釐清事後合約之外，大部分的資產都已分割得相當清楚。