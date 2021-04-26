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趙婷籲停止仇恨 盼作品讓亞裔團結「讓我們站在一起」

編譯林梅婕／綜合26日電
以「無依之地」獲奧斯卡最佳影片和最佳導演獎的趙婷，被問到近期「反對仇恨亞裔」的呼聲時說，電影連結人，「讓我們站在一起，停止仇恨任何人」。(路透)
以「無依之地」獲奧斯卡最佳影片和最佳導演獎的趙婷，被問到近期「反對仇恨亞裔」的呼聲時說，電影連結人，「讓我們站在一起，停止仇恨任何人」。(路透)

第93屆奧斯卡頒獎典禮25日晚落幕，以「無依之地」(Nomadland)榮獲最佳導演獎的華裔女導演趙婷(Chloe Zhao)成為全場焦點，她不僅是史上首位獲得此殊榮的華人女性，也是獲導演獎的第一位有色人種女性；但美中不足的是，今年頒獎典禮的收視率創下史上最低。

趙婷獲獎後，媒體問到有關近期的「反對仇恨亞裔」呼聲時，她說，電影工作者都須要求自己保有真誠、忠於自我，說的故事必須是自己有所感觸的；而對她來說，拍電影是一種與人產生連結的方式，這也是她熱愛拍電影的原因。

趙婷在後台接受美國廣播公司(ABC)訪問時也表示，希望她的成就不只能為懷有導演或電影夢的亞裔人士帶來更多啟發，也期許自己的作品可以讓人們更團結。

趙婷還引用榮獲本屆榮譽獎項「季恩蕭爾赫特人道主義獎(Jean Hersholt Humanitarian Award)的非洲裔影星泰勒派瑞(Tyler Perry)，在針對仇恨和歧視犯罪時所說的話說：「讓我們站在一起，停止仇恨任何人。」

繼榮獲奧斯卡殊榮後，趙婷下一部作品將會是漫威系列(Marvel)的英雄電影「永恆族」(The Eternals)，該片預計在今年11月5日上映；趙婷也即將成為漫威影史上第二位女導演。

然而，今年奧斯卡的收視率卻不盡理想，當晚美國廣播公司直播的觀看人數僅985萬人，連先前最低紀錄的一半都不到；而尼爾森(Nielsen)公司的初步推估，當晚收看「無依之地」獲得最佳影片時段的收視率，甚至比去年整體觀看人次的2360萬還減少58%，堪稱史上最低收視紀錄。

專家分析，今年由於疫情關係，電影院多停止營業，在這些電影新作無法上映的情況下，對於不熟悉的作品，人們也無法產生太多的期待。

不過對於今年奧斯卡的表現，外界也有各種不同的批評聲浪，一名資深的媒體分析師博曼(Marc Berman)就形容：「昨晚的節目讓我如坐針氈，我根本無法看完，根本就是場折磨。」

電影院 趙婷 導演

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