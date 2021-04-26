尹汝貞抱回小金人 南韓演藝圈嗨翻

「尹STAY」是尹汝貞的綜藝代表作。圖／摘自IG

73歲的尹汝貞勇奪本屆奧斯卡 最佳女配角，南韓 演藝圈嗨炸，藝人們接連發文祝賀，大讚尹汝貞為國爭光、實至名歸。影后級演員金度妍、金惠秀全都以前輩為傲，和尹汝貞合作「尹STAY」的製作人羅䁐錫、崔宇植、朴敘俊及鄭有美，全都開心到大力慶賀。

從「尹食堂」到「尹STAY」，尹汝貞一直是系列節目的精神支柱，透過與後輩的互動，展現出走過人生起落的從容智慧。節目班底崔宇植先前也憑「寄生上流」踏進奧斯卡殿堂，在直播中看到尹汝貞獲獎，他忍不住激動泛淚。朴敘俊也送上祝福，大讚尹汝貞敬業態度令他既尊敬又佩服。

說服尹汝貞踏入綜藝圈的羅䁐錫(羅PD)，從「花漾姐姐」開始發掘尹汝貞身為演員的不同面向，並以她為主打造了「尹食堂」、「尹STAY」。這幾個節目讓尹汝貞在年輕族群、海外觀眾中的知名度更上層樓，連她自己都有些啼笑皆非，自嘲：「當了50年的演員，代表作竟是『尹食堂』，太丟臉了。」

羅PD以「在奧運 得金牌」來形容尹汝貞獲獎，以家人的身分同享喜悅。他不忘預約尹汝貞「再一起開幾間餐廳」，期盼延續彼此合作的緣分。此外，鄭有美、孔曉振、金高恩、裴斗娜、韓志旼、李秉憲全都接力狂賀。全度妍曾和尹汝貞合作「下女」，感嘆短短一聲「恭喜」根本不足以傳達祝賀之情。金惠秀引用早年尹汝貞受訪時說過的話，以此與所有演員們共勉。