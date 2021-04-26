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繼布萊恩奪小金人後 NBA杜蘭特及康利也獲奧斯卡

中央社洛杉磯25日綜合外電報導
杜蘭特(右)和康利。(Getty Images)
杜蘭特(右)和康利。(Getty Images)

在前美國職籃NBA湖人球星布萊恩於2018年以「致親愛的籃球」抱回奧斯卡最佳動畫短片獎後，籃網前鋒杜蘭特及爵士後衛康利昨天也以「遙遠的陌生人」拿下奧斯卡最佳實景短片。

影片來源：YouTube ABC頻道

洛杉磯湖人已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在2018年以「致親愛的籃球」（Dear Basketball）抱回最佳動畫短片獎，成為首位獲得奧斯卡獎的職業運動員。

在昨天的奧斯卡頒獎典禮上，NBA布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）和爵士後衛康利（Mike Conley）加入布萊恩得獎的行列，以「遙遠的陌生人」（Two Distant Strangers）獲得今年奧斯卡最佳實景短片獎。

影片來源：YouTube Netflix頻道

杜蘭特和康利都擔任這部影片的執行製作人，影片目前在影音串流平台Netflix播出，主角由饒舌歌手及演員Joey Bada $$擔綱演出，他在劇中發現自己陷入一個時間循環，反覆與一名警察發生致命衝突。

杜蘭特在獲獎後發表推文，向所有參與這部電影的人士公開致意。

奧斯卡獎 湖人 NBA

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