記錄南非海洋生態 「我的章魚老師」奪奧斯卡

這部紀錄片的導演艾立克（Pippa Ehrlich，左）與利德（James Reed，右）在洛杉磯的頒獎典禮上一起接受了金像獎獎座。美聯社

南非 「我的章魚老師」拿下第93屆奧斯卡金像獎最佳紀錄長片，這部片是製作人佛斯特與海洋森林中一隻章魚建立友誼的故事，他花費一年時間記錄了章魚遇襲及產卵等生態。

這部紀錄片的導演 艾立克（Pippa Ehrlich）與利德（James Reed）在洛杉磯的頒獎典禮上一起接受了金像獎獎座。

艾立克致詞時表示，「我的章魚老師」（My Octopus Teacher）是個發生在非洲最南端的海洋森林中一個很渺小的個人故事，從最平凡的角度去觀察，卻發現其實是一個人類與自然界間不同類型的關係。

南非新聞網站「時報即時新聞」（TimesLive）今天報導指出，「我的章魚老師」一反過去海洋生物逐漸消失所產生令人不安的畫面，而是輕巧溫柔地帶領觀眾進入大非洲海洋森林（Great African Sea Forest）的神奇奧妙與多樣性生態，讓人產生好奇心和同情心。

已有28年紀錄片製作經驗的佛斯特（Craig Foster），在住家附近、靠近開普敦的偽灣（False Bay）潛水時，與一隻普通章魚建立深厚友誼。

佛斯特花費一年時間每天跟蹤這隻雌性章魚，博取信任，瞭解章魚的睡眠、生活與飲食習慣。

某天，章魚在遭受鯊魚的侵襲後失去了一條手臂，只好選擇躲回巢穴中療傷，3個月後手臂逐漸恢復；之後又一次遭遇鯊魚襲擊，章魚表現出極大抵抗力甚至攀附上鯊魚背部，終於得以生存下來。不久後章魚遇上真愛，懷孕當了媽媽，產卵後逐漸死亡，遺體隨著鯊魚離去。

佛斯特描述章魚一如他的生活導師，讓他學習到生命的脆弱性以及人類與自然的關聯性。

去年，這部紀錄片成為影音串流平台Netflix 原創（Netflix Original）的第一部南非紀錄片，在全球因疫情被迫大封鎖期間獲得觀眾一致好評。

艾立克說：「在過去艱難的一年裡，許多人陷入困境、恐懼與徬徨，藉由這個積極正向且具有強大吸引力的故事，展現出每個人最平凡的一面...愛、友誼、聯繫與希望，進一步幫助我們更瞭解這個世界。」