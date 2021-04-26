奧斯卡爭議／影帝爆冷悶到底 白人獎不斷

法蘭西絲麥朵曼在「游牧人生」演技出神入化，第三度榮登奧斯卡影后。（美聯社）

受到新冠肺炎影響、延後快兩個月舉辦的第93屆奧斯卡 頒獎典禮，主辦單位堅持舉辦實體活動，熱誠雖動人，卻無法改變平淡沉悶的氣氛，而影帝大獎的意外結果，更令多數人期待的感人高潮無法出現，留下一個各方錯愕的收場。

從本屆入圍 名單公布開始，外界以為「奧斯卡太白」已成過去，美國整體社會氣氛也讓非裔和亞裔 更受矚目，一度被推測將出現非白人稱霸演技獎的新歷史時刻。

典禮製作人之一、「全境擴散」名導史蒂芬索德柏，強調「這不只是一場典禮，是一部電影，是完美的視覺饗宴」，流程一反常態，導演與影片早在帝后揭曉前頒發，大家料定是要將查德威克鮑斯曼死後榮登影帝的動人場面做為壓軸高潮，結果上屆影帝瓦昆菲尼克斯宣布人不在現場的安東尼霍普金斯得獎，頓時草草結束；歐美評論反諷，這是連主辦單位都沒猜中的反高潮。

安東尼霍普金斯與法蘭西絲麥朵曼早都得過帝后的再獲獎，可說是表現爐火純青，卻也巧妙讓今年四大演技獎白人占一半，非裔、亞裔各一，繼續白人稱雄局面。

另一個很難扭轉的情況，是在疫情衝擊下，影音串流平台取代傳統戲院，成為不少新片的推出管道，奧斯卡仍無法真心擁抱這些平台推派的強片，小獎可以給，最佳影片和帝后大獎就很難。今年看似Netflix總獎數領先其他片商，卻大都是技術獎，主打力作「藍調天后」影帝影后大熱倒灶，「芝加哥7人案：驚世審判」更成唯一空手的最佳影片入圍者。