奧斯卡／安東尼霍普金斯「父親」稱帝 曝缺席典禮原因

安東尼霍普金斯以「父親」奪下奧斯卡影帝，他因疫情困在英國家鄉無法到場，在IG發表得獎感言謝各界支持。圖／摘自IG

83歲的安東尼霍普金斯以新片「父親」，成為影史最高齡的奧斯卡 影帝，也是他繼由「沉默的羔羊」之後，時隔29年再度獲得肯定，他日前返回故鄉英國度假，受疫情影響不克到場，仍在IG分享得獎心情，也向一起入圍的已逝影星「黑豹」查德維克鮑斯曼致意。

安東尼因未能到場，頒獎人瓦昆菲尼克斯在致詞後，僅能用「影藝學院恭喜他，並會代領該獎項」，為典禮收尾。安東尼事後拍影片向影藝學院致謝，「我正在老家威爾斯，很可惜無法到場，我都83歲了，沒想到還可以獲獎」。

安東尼讚賞查德維克在「藍調天后」的表現非常傑出，只可惜英年早逝，最終他感謝導演弗洛里安澤勒等影人願意給他機會，讓他能演出這部傑出的電影 ，也很高興家人一路的陪伴。

安東尼從影近70年，是歐美影壇公認的瑰寶，他出身平凡，原是麵包師傅之子，卻一直對演戲有極大興趣，曾於15歲巧遇大明星李察波頓，鼓起勇氣向對方要簽名，因而決定投身演藝圈，他原在英國影壇打滾多年，直到1991年的「沉默的羔羊」才成功打進好萊塢，該片票房大賣，也助他勇奪奧斯卡影帝，不僅曾演出「長日將盡」、「此情可問天」等經典電影，也演過娛樂大片「雷神索爾」系列、「變形金剛：最終騎士」。

安東尼這回在「父親」詮釋失智 症老人，透過爐火純青的演技，精湛賦予角色鮮活又立體的生命，展現時而俏皮、焦慮、困惑以及憤怒的複雜表演，任何一條皺紋、眼神都充滿戲味，成功帶領觀眾親身體驗患上失智症後的世界。安東尼先前受訪時，也曾提及自己雖然年事已高，仍不輕言退休，之後也會繼續帶來更多精采的電影。