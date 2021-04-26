「新華人之光」趙婷循李安路線 接下漫威電影

趙婷揚威奧斯卡後，新作將是漫威新片，是標準的商業動作大片。（路透）

趙婷 以「無依之地」(又譯「游牧人生」)成為繼李安之後第二位華人奧斯卡最佳導演，得獎感言中提及童年時會和父親玩背誦古詩，至今仍對「三字經」中的「人之初，性本善」印象深刻，因而每當碰到困難就會再思考這一點，依然相信人心是善良的，也把榮耀獻給以信念、勇氣來堅持善良，讓她得到很大激勵的人們。之前她因為過去接受歐美採訪的言論招來「辱華」的抨擊，似乎藉此強調童年在中國的教育，對她的成就有所影響，有意緩和爭議。

在趙婷的感言中提到的父親趙玉吉，曾任北京鋼鐵公司總經理以及副董事長，現在是投資管理公司的董事長，她的繼母則是中國知名女星宋丹丹，所以始終有人認為她是富家千金，她卻否認父親是億萬富翁，就算拍片資金短缺都沒有向家人求援。

她身為李安的紐約大學學妹，新作是改編漫威 漫畫的「永恆族」，恰巧李安當年「臥虎藏龍」在金像獎頒獎典禮大風光後，於眾多片約中也是挑了漫威漫畫改編的「綠巨人浩克」，兩人同樣遊走在藝術小品與商業大片之間，彼此的電影 之路看似相近，卻有明顯的不同。

李安拍「綠巨人浩克」時，漫威影視宇宙還未成立，漫畫英雄電影尚非主流，其實冒險與自我挑戰的成分更高一些，趙婷面對的是已經發展完備的漫威影視體系，主角安潔莉娜裘莉、莎瑪海耶克等更是高知名度大牌，背負的票房壓力更大，且片子在她成為奧斯卡大贏家之前早已殺青。她透露自己想要將片中動作場面拍出類似「神鬼獵人」般身歷其境的感覺，漫威高層都很支持，也讓影迷更期待她將如何開創漫威電影的新面貌。

雖然以拍攝文藝影片揚名、趙婷沒有將自己設限，這點也很接近李安，樂於嘗試各種不同片型、絕少自我重覆。趙婷籌備的新作是用未來感、西部片式的風格來重述吸血鬼德古拉的傳奇。