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奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

歐盟擬放行 已接種疫苗美國人今夏有望赴歐旅遊

不斷更新／奧斯卡第93屆得獎名單

娛樂新聞組／綜合報導
第93屆奧斯卡獎。（路透）
第93屆奧斯卡獎。（路透）

第93屆奧斯卡獎主題是「Stories Matter」（故事的重要性），典禮當天串連每位影人的故事。

最佳原創電影歌曲：Fight For you《猶大與黑色彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）

最佳原創電影音樂：《靈魂急轉彎》（Soul）

最佳剪輯：《金屬之聲》（Sound of Metal）

最佳攝影：《曼克》（Mank）

最佳美術設計：《曼克》

最佳女配角：尹汝貞《夢想之地》（Minari）

最佳視覺效果：天能（TENET）

最佳紀錄長片：《我的章魚老師》（My Octopus Teacher）

最佳紀錄短片：《科萊特》（Colette）

最佳動畫片：《靈魂急轉彎》

最佳動畫短片：《無論如何我愛你》（If Anything Happens I Love You）

最佳實景短片：《遙遠的陌生人》（Two Distant Strangers》

最佳音效：《金屬之聲》

最佳導演：趙婷《無依之地》（Nomadland）

最佳服裝設計：《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）

最佳妝髮：《藍調天后》

最佳男配角：丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）《猶大與黑色彌賽亞》

最佳國際影片獎：《醉好的時光》（Daniel Kaluuya）

最佳原創劇本：《花漾女子》（Promising Young Woman）艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）

最佳改編劇本：《父親》（The Father）克里斯多夫漢普頓（Christopher Hampton）、弗洛里安澤勒（Florian Zeller）

珍赫蕭特人道精神獎：美國電影與電視基金會

第93屆奧斯卡獎於洛杉磯聯合車站和杜比劇院同步舉辦。（路透）
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奧斯卡獎 台灣 美國

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