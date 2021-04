不斷更新／奧斯卡第93屆得獎名單

第93屆奧斯卡獎。(路透)

第93屆奧斯卡獎 主題是「Stories Matter」(故事的重要性),典禮當天串連每位影人的故事。

最佳原創電影歌曲:Fight For you《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)

最佳原創電影音樂:《靈魂急轉彎》(Soul)

最佳剪輯:《金屬之聲》(Sound of Metal)

最佳攝影:《曼克》(Mank)

最佳美術設計:《曼克》

最佳女配角:尹汝貞《夢想之地》(Minari)

最佳視覺效果:天能(TENET)

最佳紀錄長片:《我的章魚老師》(My Octopus Teacher)

最佳紀錄短片:《科萊特》(Colette)

最佳動畫片:《靈魂急轉彎》

最佳動畫短片:《無論如何我愛你》(If Anything Happens I Love You)

最佳實景短片:《遙遠的陌生人》(Two Distant Strangers》

最佳音效:《金屬之聲》

最佳導演:趙婷《無依之地》(Nomadland)

最佳服裝設計:《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)

最佳妝髮:《藍調天后》

最佳男配角:丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)《猶大與黑色彌賽亞》

最佳國際影片獎:《醉好的時光》(Daniel Kaluuya)

最佳原創劇本:《花漾女子》(Promising Young Woman)艾莫芮德芬諾(Emerald Fennell)

最佳改編劇本:《父親》(The Father)克里斯多夫漢普頓(Christopher Hampton)、弗洛里安澤勒(Florian Zeller)

珍赫蕭特人道精神獎:美國 電影與電視基金會