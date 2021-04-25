不斷更新／奧斯卡第93屆得獎名單
第93屆奧斯卡獎主題是「Stories Matter」（故事的重要性），典禮當天串連每位影人的故事。
最佳原創電影歌曲：Fight For you《猶大與黑色彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）
最佳原創電影音樂：《靈魂急轉彎》（Soul）
最佳剪輯：《金屬之聲》（Sound of Metal）
最佳攝影：《曼克》（Mank）
最佳美術設計：《曼克》
最佳女配角：尹汝貞《夢想之地》（Minari）
最佳視覺效果：天能（TENET）
最佳紀錄長片：《我的章魚老師》（My Octopus Teacher）
最佳紀錄短片：《科萊特》（Colette）
最佳動畫片：《靈魂急轉彎》
最佳動畫短片：《無論如何我愛你》（If Anything Happens I Love You）
最佳實景短片：《遙遠的陌生人》（Two Distant Strangers》
最佳音效：《金屬之聲》
最佳導演：趙婷《無依之地》（Nomadland）
最佳服裝設計：《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）
最佳妝髮：《藍調天后》
最佳男配角：丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）《猶大與黑色彌賽亞》
最佳國際影片獎：《醉好的時光》（Daniel Kaluuya）
最佳原創劇本：《花漾女子》（Promising Young Woman）艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）
最佳改編劇本：《父親》（The Father）克里斯多夫漢普頓（Christopher Hampton）、弗洛里安澤勒（Florian Zeller）
珍赫蕭特人道精神獎：美國電影與電視基金會
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