奧斯卡／「醉好的時光」贏「少年的你」奪最佳國際影片

「醉好的時光」。圖：好威映象提供

第93屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮，「最佳國際影片獎」由丹麥的「醉好的時光」奪得，打敗其他強片，代表香港曾國祥導演 的「少年的你」、羅馬尼亞「一場大火之後」、突尼西亞「販皮之人」以及波士尼亞與赫塞哥維納「艾達去哪兒」。

導演開心接獲獎項，開心表示，自己5歲起就在，準備得獎感言，「坐火車、在學校、上廁所，都想過，今天終於來到現場了」，他提到女兒被一場意外奪走生命，擦著眼淚說：「我很想念她。」，

丹麥的電影 是第13次角逐此獎項，這次是第4次由丹麥獲獎。「醉好的時光」描述一名面臨中年危機的高中老師馬汀，無論在工作或家庭都遇上瓶頸顯得有氣無力，只有與哥們喝上幾杯，才能稍加振作。他們偶然得知一項理論，主張人類體內本來就該存在微量酒精，若能適時買醉，必能恢復元氣、活力加倍，甚至更能敞開心胸、提高創造力。

這群大叔於是受到鼓舞，決定展開一場「酒精研究計畫」，效仿邱吉爾、師法海明威，每日喝了再上。微醺的馬汀宛如迎來重生，酒精不僅讓他徹底擺脫以往的壓抑沉悶，說話變得風趣倜儻，就連學生的成績也為之帶動，哥們之間更是各個精氣神煥發、衝勁十足。但這項禁忌的實驗，終究還是解套不了現實生活的問題，逐漸走向失控的境界。