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趙麗穎、馮紹峰離婚中國官媒也管：匆忙結婚成為不幸者

記者黃保慧／即時報導
趙麗穎(左)與馮紹峰(右)離婚，連中國官媒央視都發表評論文章。圖／摘自微博
趙麗穎(左)與馮紹峰(右)離婚，連中國官媒央視都發表評論文章。圖／摘自微博

中國女星趙麗穎與馮紹峰23日分別透過工作室發出離婚聲明，表示因工作聚少離多，選擇「和平分手」回歸當朋友，連中國官媒中央電視台都對此發表評論文章，認為當局可能更需設立「結婚冷靜期」，強調結婚太過匆忙就是甘願冒險成為「不幸者」，一番言論，讓部分中國網民認為「文明開倒車」。

趙麗穎和馮紹峰離婚後，立刻在微博成為熱搜冠軍，引起不少人討論，而官媒央視24日也以「比起離婚冷靜期，我們是不是更需要結婚冷靜期？」為題，對此發表看法，引述前蘇聯教育家蘇霍姆林斯基說的，「你匆匆忙忙嫁人 ，就是甘冒成為不幸者的風險」，接著表示，「婚前一定要慎之又慎，不要被一時的衝動沖昏了頭腦，也不要單純因為顏值或財富而結合，如果一開始的方向就錯了，那無論怎麼努力都是很難到達終點的 。」

內文還以「冰箱」來譬喻婚姻，「壞了不要想著立刻換掉，能修還是修修，更重要的是平時要合理使用，善加保養，方能延長使用壽命」。中國目前有明定「離婚冷靜期」30天，只要在期間內有任何一方不願離婚，就能撤回申請。

「離婚冷靜期」早已被不少中國民眾反對，認為若是因家暴想離婚者，被此法規限制，離開施暴者會有難度，而「結婚冷靜期」更是被質疑，紛紛表示「有了結婚冷靜期，也會想結婚？」、「根本限制婚姻自由」。

趙麗穎(左)與馮紹峰(右)離婚，連中國官媒央視都發表評論文章。圖／摘自微博
趙麗穎(左)與馮紹峰(右)離婚，連中國官媒央視都發表評論文章。圖／摘自微博

中國 趙麗穎 家暴

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