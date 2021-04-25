郭台銘小女兒學唱歌 金牌製作人讚有大將之風

郭台銘(後排右二)的小女兒QQ(後排左二)拜師陳子鴻(後排右)學唱歌，他帶著老婆曾馨瑩(後排左)一家大小力挺。(圖：喜歡音樂提供)

台語天后江蕙經紀人、金牌製作人陳子鴻近年積極培育華語樂壇新秀，去年更成立專案部門開辦歌唱課程，為學員定期舉辦音樂會，連鴻海 集團創辦人郭台銘 6歲小女兒QQ也是學員之一。

陳子鴻創辦的「喜歡音樂」24日下午舉辦課程第二次的音樂會，當中有個吸睛焦點，小小身影一登台就奪走大家的目光，就是郭台銘的小女兒QQ。

年僅6歲的QQ不僅參與歌唱課程，更主動報名音樂會，在數十人面前公開演唱全英文歌曲A Million Dreams，全程毫無怯場，完全看不出是QQ的第一次公開演出。

陳子鴻大讚QQ，「年紀這麼小就有這麼宏亮跟飽滿的聲音表現」，而且很有大將之風。郭台銘夫婦及QQ的哥哥、姐姐也全程坐在台下支持，一家5口都到齊現身音樂會，更於演出結束一同上台合影留念，相當溫馨。

陳子鴻表示，開辦的專案歌唱課程並無公開招生 ，全靠學員口碑相傳，有許多朋友向他表達想來學唱歌的意願，但因額滿都還沒辦法排進去，正在等待中。

學員年齡層分布相當廣，從6歲到76歲都有，每名學員平時身分也很多元。陳子鴻分享，例如這次新學員中就有政大EMBA課程、也是校友組織「政愛扶輪社」的學弟妹來上課，更有建商老闆來上課培養工作之外興趣，過去累積的好人緣，沒想到在歌唱課上也能再幫助到好友們。

陳子鴻表示，專案歌唱課程本來就不以賺錢為目的，起因源於身旁好友不斷向他表示想學怎麼唱歌，才開始有這個想法。陳子鴻希望來上課的好友都能從中學到自己想要的東西，不管是唱歌技巧有進步或是有了表演舞台能夠展現充實生活。