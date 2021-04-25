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錢薇娟節目坦承此事 鄭志龍到現在才知道被騙

記者林怡秀／即時報導
錢薇娟（左）與鄭志龍擁有超過35年的好交情。（圖：衛視提供）
錢薇娟（左）與鄭志龍擁有超過35年的好交情。（圖：衛視提供）

台灣籃球明星錢薇娟、鄭志龍日前上衛視「一袋女王」，有「籃球博士」之稱的鄭志龍當年曾風靡萬千少女，他難得和錢薇娟一同上節目，可見兩人的好交情，錢薇娟在節目上坦承，曾經幫鄭志龍過濾筆友，親眼鑑定對方真的條件不錯後，竟然用對方要出國讀書當藉口，其實是把女生轉介紹給自己的親哥哥，讓多年後聽到真相的鄭志龍大笑不已。

友情歷經35年之久的鄭志龍與錢薇娟難得一起上節目曝光，鄭志龍說錢薇娟是個台語歌后，十幾年前第一次跟她去KTV唱歌的時候，她竟然點了一堆台語歌曲，其中還不少布袋戲主題曲，讓鄭志龍直呼都快瘋了。錢薇娟表示自己不太會講台語，但是就是喜歡台語歌裡有一些演歌口語的歌曲，她現場也開金口唱了「非常女」這首歌，讓歌藝也不錯的曾國城聽完稱讚說「很可以」。

錢薇娟也爆料說其實鄭志龍因為人緣好朋友頗多，在網路不發達的年代他還有許多筆友，有次有個粉絲筆友看照片長得不錯，因為每次活動粉絲都會跟，鄭志龍就請錢薇娟幫忙過濾一下，後來錢薇娟親眼鑑定確認對方的確長的很漂亮，但後來對方竟沒有再寫信往來，鄭志龍就好奇追問錢薇娟後續如何，錢薇娟當時很心虛的跟他說對方要出國念書了，其實是她覺得對方條件不錯，就中途攔截轉介紹給自己的親哥哥，讓多年後終於知道真相的鄭志龍大笑不已。

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