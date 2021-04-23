奧斯卡揭曉在即 影后仍渾沌 人人有機會卻都沒把握？

薇奧拉戴維斯在「藍調天后」中表現搶眼。圖／摘自Netflix

受到新冠肺炎影響，今年的奧斯卡 金像獎頒獎典禮到現在才即將舉行，各重要項目看似態勢大致底定，唯獨最佳女主角還情勢渾沌，5位入圍者都拿過前哨戰的后冠，維持恐怖平衡，誰能奪下小金人？依舊人人有機會卻都沒有十拿九穩的把握。

早先外界曾最看好「花漾女子」英國 女星凱莉墨里根，她將一心復仇的女服務生演得深獲影評人肯定，拿下各大評論獎中奧斯卡命中率最高的廣電影評人協會最佳女主角。然而她意外在金球獎 戲劇類影后輸給「The United States vs. Billie Holiday」安德拉黛，更在外界視為英國奧斯卡的英國影藝學院電影獎都未提名，「自家人」竟然不挺，元氣大傷。

反觀安德拉黛的氣勢在金球獎爆冷勝出後開始拉高，雖然後續一堆前哨獎都未能入圍，還是被看好在奧斯卡有機會獲肯定。最近一個多月風向又轉到「藍調天后」薇奧拉戴維斯與「游牧人生」法蘭西絲麥朵曼這兩位早已是小金人得主的資深影后上。薇奧拉拿下美國演員工會獎最佳女主角，法蘭西絲則在英國奧斯卡封后，5位奧斯卡準影后有4人都曾在意義重要的前哨戰勝出。

看似唯一氣勢最弱的「女人碎片」凡妮莎柯比，其實曾因此片登上威尼斯影后寶座，只是威尼斯影展相較之下對奧斯卡賽果的影響力沒有特別大。而近年來預測奧斯卡影后命中率最好的還是金球獎，由於分成戲劇類與音樂喜劇類，名額加倍，猜對的機率也提高，距今最近一次沒和奧斯卡影后重疊，已是近20年前，那時兩位金球影后分別是「意外邊緣」西西史派克與「紅磨坊」妮可基嫚，奧斯卡卻頒給「擁抱豔陽天」荷莉貝瑞。

相較之下，美國演員工會獎與北美廣電影評人協會對影后的命中率又比金球獎再低一些，卻不表示安德拉黛穩操勝券，最後的結果仍只能等到典禮上揭曉。