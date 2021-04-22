趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰確定離婚。取材自微博

馮紹峰於2018年10月和小9歲趙麗穎 結婚，隔年生下一子，婚後兩人低調，卻屢傳婚變，如今突然共同發出聲明，證實已經離婚，不過強調是「和平分手」，最近辦理好離婚手續，消息一出，立刻衝上微博 熱搜。隨後馮紹峰也發文：「日子很長，過去很好，願未來更好@趙麗穎 」，證實此事。

2018年10月16日，馮紹峰趙麗穎曬出結婚證官宣結婚；2019年3月8日，馮紹峰發文宣布妻子趙麗穎產下一子。

趙麗穎在微博官宣離婚。取材自微博

趙麗穎工作室、馮紹峰工作室23日同時發文，稱趙麗穎馮紹峰已決定和平分手結束婚姻關係，並已於近日辦理相關手續，未來將共同撫養陪伴孩子成長。兩人突然發出聲明宣布離婚，消息震撼眾人。

先前就有媒體報導，馮紹峰的新電影「深圳愛情故事」路透曝光，只見他身穿花襯衣、闊腿褲，一頭長髮蓬鬆略顯頹廢，引人注目的是，他手臂纖細，暴瘦明顯，已被質疑婚姻出狀況。

馮紹峰被拍穿著花色睡衣、頂著一頭亂髮，露出的手臂蒼白纖細。（取材自微博） 廖斯文

馮紹峰2018年和趙麗穎閃婚又當了爸媽，隔年馮紹峰上實境節目，難得談婚姻生活，他透露趙麗穎最吸引他的地方就是冷靜、理性。

馮紹峰當時還被主持人阿雅發現手上沒婚戒，他委屈回說：「我到現在都還沒有一個戒指，我老婆沒有給過我戒指」，但沒說明主因，小倆口也常傳出要補辦婚禮，目前也不了了之。

其實早在今年1月，趙麗穎、馮紹峰就傳出婚變，甚至還有孩子不是男方的惡意傳聞，讓兩人氣得同步發出聲明，駁斥外界傳聞，「網絡環境雖自由，但也希望部分網絡用戶可以對自己的言論負責。渾水摸魚下的惡意謠言更為惡劣！趙麗穎工作室對這種嚴重侵害趙麗穎女士及其家人合法權益的惡劣行為絕不姑息」。

如今，兩人恢復單身，在趙麗穎透過工作室講述主因之後，也希望外界不要再多做猜測情斷主因，不要給雙方及其家人帶來二次傷害，並說後續若又有網友惡意捏造或傳播謠言者，會保留法律追訴權。