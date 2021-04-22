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女版「辛德勒名單」 種族滅絕慘劇 臨時演員曾遭監禁

記者黃保慧／即時報導
「阿依達的救援行動」入圍奧斯卡最佳國際影片。(圖／傳影提供)
「阿依達的救援行動」入圍奧斯卡最佳國際影片。(圖／傳影提供)

入圍奧斯卡最佳國際影片的「阿依達的救援行動」，故事講述在1995年宣布獨立的波士尼亞與赫塞哥維納遭到塞族共和國出兵攻打，數以千計「雪布尼查」的居民正想盡辦法逃離小鎮，並進入聯合國管制的難民安置區，最後卻發生了超過8000人的滅族屠殺事件，震驚全世界。

「阿依達的救援行動」是由女導演潔絲拉米執導筒，她的風格與另外一位曾導演「00：30凌晨密令」金獎導演凱薩琳畢格蘿不相上下，無論是故事鋪陳、氣氛掌握和場面調度，緊湊的劇情猶如女性版的「辛德勒的名單」，導演潔絲米拉將戰爭中的人性描繪出相當不一樣的層次。

導演潔絲拉米反思如果當初有更多人深入了解事件背後屠殺計畫的可能性，而不是被某些特定政客左右最後的決定權，就有可能避開當年雪布尼查的人民被遺棄的慘劇。潔絲米拉經歷傷痛久久無法面對，在25年之後才鼓起勇氣蒐集完整資料，決定開始籌備這部電影。拍攝完成之後，一路過關斬將獲得奧斯卡最佳國際影片的提名，也讓「阿依達的救援行動」終於被更多國際影評人，以及世人所關注！

不僅電影跟聯合國有關，同時「阿依達的救援行動」製片群和演員們來自羅馬尼亞、比利時、波士尼亞、荷蘭等地，也猶如小小的聯合國，導演為了能夠配合來自各地演員的時間也煞費苦心。而拍攝的過程中，製片發現來參與演出的400多位臨時演員之中，有許多曾經是當時被塞族共和國軍隊監禁過的民眾。藉由他們回憶當時如何被送上卡車載往集中營的描述，這部電影才得以更加貼近真實而還原當時種種景況。

故事主軸以真實事件為背景，導演利用一名同時精通英語、波士尼亞語的聯合國女性翻譯員，想盡辦法尋求資源拯救家人的過程中，描繪出當時聯合國軍隊與塞族共和軍周旋時的懦弱無能。

「阿依達的救援行動」入圍奧斯卡最佳國際影片。(圖／傳影提供)
「阿依達的救援行動」入圍奧斯卡最佳國際影片。(圖／傳影提供)

導演 聯合國 電影

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