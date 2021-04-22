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泰勒絲挺過版權糾紛 新作「無懼的愛」超越披頭四紀錄

記者黃保慧／即時報導
泰勒絲推出首張重錄專輯，締造1年內連續3張專輯排行奪冠。(圖／環球西洋提供)
泰勒絲推出首張重錄專輯，締造1年內連續3張專輯排行奪冠。(圖／環球西洋提供)

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）甫推出的最新作品「無懼的愛(泰勒絲全新版)／Fearless (Taylor’s Version)」即使是重錄專輯，成績竟然超越傳奇天團披頭四（The Beatles）54年前寫下364天紀錄。

泰勒絲展現超強人氣，除了發行當天即在台灣 iTunes 登頂外，專輯也在本周毫無懸念空降英美專輯榜冠軍，更以259天的紀錄創下英國金榜史上「最快拿下三張冠軍專輯的歌手」。

另外在美國告示牌方面，她也成為史上第一位女歌手在一年內創下三張冠軍專輯的紀錄！天后在得知這項好消息後也特別在推特轉發回覆：「我今天一整天都待在錄音室錄下一張作品，你們所做的一切真的太美好了。」

泰勒絲去年就宣布因為版權糾紛，決定要重新錄製她個人先前六張專輯，盼能重新擁有自己的心血結晶。本月第一張重錄專輯「無懼的愛(泰勒絲全新版) ／Fearless (Taylor’s Version)」終於正式發行。

針對這次重新錄製13年前的作品，泰勒絲則是希望能保有作品原始的風采：「在製作方面，我們嘗試製作一張相似卻又更升級的作品。我希望能保留當時創作歌曲當下的想法以及與原曲相同的旋律，但同時在聲音品質上全面升級。」

泰勒絲推出首張重錄專輯，締造1年內連續3張專輯排行奪冠。(圖／環球西洋提供)
泰勒絲推出首張重錄專輯，締造1年內連續3張專輯排行奪冠。(圖／環球西洋提供)

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