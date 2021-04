泰勒絲挺過版權糾紛 新作「無懼的愛」超越披頭四紀錄

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)甫推出的最新作品「無懼的愛(泰勒絲全新版)/Fearless (Taylor’s Version)」即使是重錄專輯,成績竟然超越傳奇天團披頭四(The Beatles)54年前寫下364天紀錄。

泰勒絲展現超強人氣,除了發行當天即在台灣 iTunes 登頂外,專輯也在本周毫無懸念空降英美專輯榜冠軍,更以259天的紀錄創下英國 金榜史上「最快拿下三張冠軍專輯的歌手」。

另外在美國 告示牌方面,她也成為史上第一位女歌手在一年內創下三張冠軍專輯的紀錄!天后在得知這項好消息後也特別在推特轉發回覆:「我今天一整天都待在錄音室錄下一張作品,你們所做的一切真的太美好了。」

Been in the studio all day recording the next one - it’s really so amazing what you all have done here. 🙏🙏🙏 https://t.co/rxa5njMn0z