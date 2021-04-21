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不認識「尚氣」男主角？早在英文課本、健身廣告露臉

記者陳建嘉／綜合報導
劉思慕在推特上回應網友問題，爽快證實當過圖庫模特兒。(取材自推特)
劉思慕在推特上回應網友問題，爽快證實當過圖庫模特兒。(取材自推特)

華裔男星劉思慕主演漫威大片「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於今年9月上映，他常以幽默、風趣的口吻在推特及Instagram上與粉絲互動，日前有網友發現他曾當過圖庫模特兒，那張臉曾出現在英文課本、健身廣告以及會計學課本上，他也爽快招認「對啊，我拍的那天賺了120塊美元」。

劉思慕曾在西安大略大學修讀會計系，畢業後原本先當會計師，覺得志趣不合後改投入演戲，期間他打工擔任圖庫模特兒，那張臉亦與其他模特兒被印在會計學課本上，他還自虧「拜託，停止在會計學課本上用我的臉吧。我這門課學了9個月，結果還是學不好」，笑翻眾多網友。

劉思慕主演漫威大片「尚氣與十環傳奇」將於今年9月上映。(取材自YouTube)
劉思慕主演漫威大片「尚氣與十環傳奇」將於今年9月上映。(取材自YouTube)

劉思慕以情境喜劇「金氏便利店」(Kim's Convenience)走紅，私底下非常有喜感，喜歡在網路上搞笑，不過他私底下也非常熱愛武術，還當過一陣子的特技演員，至於在「尚氣」裡的許多翻滾、飛踢等動作，許多都是他親自上陣。

對於自己能夠主演漫威電影宇宙的首位亞裔超級英雄電影，劉思慕備感榮幸，更說能演出「尚氣」令人興奮，「這個角色的背景故事從未在大銀幕上被講述過」，「對很多人來說，尚氣的故事顯得陌生，但我們也因此擁有很大的自由發揮，可以照我們想要的方式去拍」。

劉思慕在推特上回應網友問題，爽快證實當過圖庫模特兒。(取材自推特)
劉思慕在推特上回應網友問題，爽快證實當過圖庫模特兒。(取材自推特)

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