不認識「尚氣」男主角？早在英文課本、健身廣告露臉

劉思慕在推特上回應網友問題,爽快證實當過圖庫模特兒。(取材自推特)

華裔男星劉思慕主演漫威 大片「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於今年9月上映,他常以幽默、風趣的口吻在推特及Instagram上與粉絲互動,日前有網友發現他曾當過圖庫模特兒,那張臉曾出現在英文課本、健身 廣告以及會計學課本上,他也爽快招認「對啊,我拍的那天賺了120塊美元」。

劉思慕曾在西安大略大學修讀會計系,畢業後原本先當會計師,覺得志趣不合後改投入演戲,期間他打工擔任圖庫模特兒,那張臉亦與其他模特兒被印在會計學課本上,他還自虧「拜託,停止在會計學課本上用我的臉吧。我這門課學了9個月,結果還是學不好」,笑翻眾多網友。

劉思慕主演漫威大片「尚氣與十環傳奇」將於今年9月上映。(取材自YouTube)

劉思慕以情境喜劇「金氏便利店」(Kim's Convenience)走紅,私底下非常有喜感,喜歡在網路上搞笑,不過他私底下也非常熱愛武術,還當過一陣子的特技演員,至於在「尚氣」裡的許多翻滾、飛踢等動作,許多都是他親自上陣。

對於自己能夠主演漫威電影 宇宙的首位亞裔超級英雄電影,劉思慕備感榮幸,更說能演出「尚氣」令人興奮,「這個角色的背景故事從未在大銀幕上被講述過」,「對很多人來說,尚氣的故事顯得陌生,但我們也因此擁有很大的自由發揮,可以照我們想要的方式去拍」。