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梁朝偉加入漫威「尚氣」 製片洩角色真相

記者陳建嘉／即時報導
梁朝偉在「尚氣與十環傳奇」 演出「文武」。（截自YouTube）
梁朝偉在「尚氣與十環傳奇」 演出「文武」。（截自YouTube）

漫威超級英雄大片再度揭開全新一頁，首位華人超級英雄「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）將於今年9月登場，該片昨晚釋出全新預告，最大亮點無疑為香港巨星梁朝偉在片中飾演反派「文武」，也就是先前曾在「鋼鐵人3」（Iron Man 3）提及被冒名的反派「滿大人」，但由於「滿大人」一詞帶有歧視意味，讓中國影迷不滿，電影製片強納森施瓦曼（Jonathan Schwartz）接受「娛樂周刊」訪問時，也提到自己看法。

「我認為很多影迷會希望看到『滿大人』，也期望能看到較為具體的人物，但最終他們可能不會得到」，強納森並表示梁朝偉飾演的該角色更複雜，更有層次，由於先前「鋼鐵人3」刻意玩弄影迷出現假的「滿大人」，這一回會怎麼處理這角色，也引起關注。

劉思慕（中）、梁朝偉（左）在「尚氣與十環傳奇」合作演出。（截自YouTube）
劉思慕（中）、梁朝偉（左）在「尚氣與十環傳奇」合作演出。（截自YouTube）

至於動作戲，強納森更拍胸脯保證「我認為這是漫威至今拍過最好的動作戲，每一個動作都有意義，每場戰鬥方式都有意義，而且電影得以透過精采的視覺特效呈現」，並指出該片的動作戲有參考「臥虎藏龍」以及成龍的動作喜劇。

同時受訪的男主角劉思慕，則笑稱多年前就擔綱武術特技替身，本來就熱愛武術格鬥技，對這次的表現很有信心，許多動作戲更是親自上陣，相信影迷不會對他的身手失望，他早在十多歲時就瘋狂練習翻跟斗以及跑酷，預告片中好幾個飛踢以及翻滾，都是他親力親為。

「尚氣與十環傳奇」由「不完美的正義」（Just Mercy）導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Cretton）執導，去年拍攝期間命運多舛，一度因疫情停拍，最終在10月才正式殺青，除了主角劉思慕、奧卡菲娜（Awkwafina）以及梁朝偉之外，另有楊紫瓊、陳法拉以及脫口秀主持人錢信伊演出。

「尚氣與十環傳奇」導演德斯汀丹尼爾克雷頓曾釋出片場照。（取材自Instagram...
「尚氣與十環傳奇」導演德斯汀丹尼爾克雷頓曾釋出片場照。（取材自Instagram）

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