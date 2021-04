梁朝偉加入漫威「尚氣」 製片洩角色真相

梁朝偉在「尚氣與十環傳奇」 演出「文武」。(截自YouTube)

漫威 超級英雄大片再度揭開全新一頁,首位華人超級英雄「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於今年9月登場,該片昨晚釋出全新預告,最大亮點無疑為香港巨星梁朝偉在片中飾演反派「文武」,也就是先前曾在「鋼鐵人3」(Iron Man 3)提及被冒名的反派「滿大人」,但由於「滿大人」一詞帶有歧視意味,讓中國影迷不滿,電影 製片強納森施瓦曼(Jonathan Schwartz)接受「娛樂周刊」訪問時,也提到自己看法。

「我認為很多影迷會希望看到『滿大人』,也期望能看到較為具體的人物,但最終他們可能不會得到」,強納森並表示梁朝偉飾演的該角色更複雜,更有層次,由於先前「鋼鐵人3」刻意玩弄影迷出現假的「滿大人」,這一回會怎麼處理這角色,也引起關注。

劉思慕(中)、梁朝偉(左)在「尚氣與十環傳奇」合作演出。(截自YouTube)

至於動作戲,強納森更拍胸脯保證「我認為這是漫威至今拍過最好的動作戲,每一個動作都有意義,每場戰鬥方式都有意義,而且電影得以透過精采的視覺特效呈現」,並指出該片的動作戲有參考「臥虎藏龍」以及成龍的動作喜劇。

同時受訪的男主角劉思慕,則笑稱多年前就擔綱武術特技替身,本來就熱愛武術格鬥技,對這次的表現很有信心,許多動作戲更是親自上陣,相信影迷不會對他的身手失望,他早在十多歲時就瘋狂練習翻跟斗以及跑酷,預告片中好幾個飛踢以及翻滾,都是他親力親為。

「尚氣與十環傳奇」由「不完美的正義」(Just Mercy)導演 德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Cretton)執導,去年拍攝期間命運多舛,一度因疫情停拍,最終在10月才正式殺青,除了主角劉思慕、奧卡菲娜(Awkwafina)以及梁朝偉之外,另有楊紫瓊、陳法拉以及脫口秀主持人錢信伊演出。