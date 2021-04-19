吳姍儒自認乖巧內向 吳宗憲酸：內向會拍內衣廣告？

Sandy 在節目上抱怨爸爸吳宗憲偏心。（圖：中天提供）

節目「小明星大跟班」21日晚間10時將播「大小眼會不會太明顯！我們真的是同個父母生的嗎？」身為吳宗憲長女的吳姍儒（Sandy）率先發難，表示「全家只有我有門禁」的偏心事蹟，她是到了24歲才第一次在外面跨年，在這之前只要跟爸爸提出想跟朋友去跨年，爸爸的答案都是：「可以啊！12點前回到家就好了。」這讓Sandy很傻眼：「跨年就是要過12點啊！」吳宗憲立刻安撫：「家裡四個孩子，妳長得最漂亮，所以我最擔心妳。」

Sandy爆料吳宗憲偏心還有這件事：「妹妹一句話就不用學音樂，我練琴練到哭被說靠北。」聽到這項控訴，吳宗憲連忙否認，但聽到Sandy說自己非常乖巧又內向害羞時，吳宗憲立馬回酸：「乖巧內向會拍內衣廣告?」頓時讓Sandy尷尬不已，只好轉移話題：「彈鋼琴背要挺很直，但維持這個姿勢就很累，腰跟背超痛於是我就哭了，結果他就跟我說，妳如果這樣那就是『哭腰』囉，妳如果是背痛，那就是『哭背』囉！」

Sandy提及當時小妹只不過向爸爸撒個嬌，就能如願不用學鋼琴，讓她覺得相當不公平，吳宗憲則解釋：「因為妳是天才，又長得漂亮，所以沒有辦法不學。」被話捧上天的Sandy整個笑得合不攏嘴，恩怨也一筆勾銷。