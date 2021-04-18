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「浪姐2」這位女星奪第一 張柏芝落選但賺飽人氣

記者王郁惠、陳建嘉／台北報導
張柏芝在「乘風破浪的姐姐2」最終未能與其他女星成團，引發爭議。 圖／摘自微博
張柏芝在「乘風破浪的姐姐2」最終未能與其他女星成團，引發爭議。 圖／摘自微博

中國選秀節目「乘風破浪的姐姐2」前晚進行總決賽，最後成團名單是那英、周筆暢、楊丞琳、容祖兒、王鷗、楊鈺瑩和吉克雋逸；而那英奪得第一、以C位出道，她誠意獻唱新歌，卻被質疑「假唱」。

那英在solo舞台中獻唱新歌「回聲」，一開口就是演唱會，當觀眾聽得如癡如醉時，她中途麥克風還沒拿起，現場卻傳出歌聲，那英連忙轉過身，看著後方播放錄製「浪姐2」一路辛苦走來的側錄影片，宛如不想讓人看見她哽咽的模樣，被網友質疑在總決賽假唱，但也有網友指出她2分06秒時唱錯歌詞、應該是真唱，評價兩極。

而楊丞琳以「踢館」的方式半路殺入選賽，並奪得第三，20年前以女子組合「4 in Love」出道，20年後再透過這個舞台成為女團，談到一直不找圈內朋友幫忙打call，是因為怕尷尬，坦言：「確實昨晚李老師（李榮浩）問了我需不需要為我打call，我跟他說不用，我覺得粉絲盡力，有就有、沒有就沒有，我覺得很ok，來這邊不是奔著成團來的。」認為認識所有的姐姐是她參加節目錄製的最大收穫。

此外張柏芝參賽表現出色，期間是否懷第4胎、疑似遭其他女星排擠等話題，讓她人氣不跌反翻漲，拿下多起代言廣告，今年截止的收入粗估逾5千萬人民幣（逾2億1000萬台幣），但她最後連成團名單都擠不進去，宣告落選，令眾多網友抱不平，認為節目單位只是將她當作「衝高熱度的工具人」。

不過張柏芝當晚在致詞感言時，態度大器，說自己還是那個不輕言放棄的張柏芝，「我從出道以來就是一個演員，也不知道怎麼在舞台跟得上其他姐姐，但哪怕我不懂飛，也會努力去跑」。

楊丞琳(中)在「乘風破浪的姐姐2」奪得第三。圖／摘自微博
楊丞琳(中)在「乘風破浪的姐姐2」奪得第三。圖／摘自微博

張柏芝 中國

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