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嫌棄女主角長相？中國男星開鏡全程擺臭臉網罵爆

記者陳慧貞／綜合報導
辣目洋子（左）出席新戲開鏡儀式，男主角李宏毅全程黑臉。取材自微博
辣目洋子（左）出席新戲開鏡儀式，男主角李宏毅全程黑臉。取材自微博

中國網紅女星辣目洋子（本名李嘉琦）因在「演員請就位」節目中，以其自信笑容、幽默性格，圈粉無數，演技表現也獲得肯定，近日她與男星李宏毅搭檔新戲「皇后劉黑胖」，該戲舉行開鏡儀式，男主角卻全程黑臉，一臉厭世表情令人想起韓星金正賢，疑似嫌棄女主角長相的姿態，引發網友罵爆、轟他「不敬業」。

「皇后劉黑胖」改編自作者戈鞅同名小說，描述性格自信滿滿、大智若愚的村花劉黑胖（辣目洋子飾演）意外成為皇后，與傲嬌「弱雞」君王一路鬥智鬥勇，從歡喜冤家修成同心帝后的詼諧浪漫愛情故事。

單眼皮、肉感十足的辣目洋子，外型正切合女主角人物設定，但該戲舉行開鏡儀式時，她保持一貫笑咪咪的表情，逢人就笑，唯獨轉向身旁的男主角李宏毅，卻見對方擺著臭臉，全程看似不耐煩，只能尷尬收起笑臉。

中國女星辣目洋子（左）與李宏毅搭檔演出新戲「皇后劉黑胖」。取材自微博
中國女星辣目洋子（左）與李宏毅搭檔演出新戲「皇后劉黑胖」。取材自微博

這些畫面透過直播被網友截取，李宏毅立刻招來罵聲不斷，痛批他「如果不想演可以不演，沒必要表現得這麼不情不願吧」，也說男女主角只是合作關係，甚至連同事都算不上，怒轟李宏毅：「擺譜給誰看呢！」、「黑臉男主角又增加一位了，長得不好看的女人，就活該被排擠嗎？」、「那你為什麼要接這部戲，既然接了這份工作，就算女主角是個大叔你也得抱著親下去」，還有人酸李宏毅：「其實辣目洋子比你紅！」不過，也有粉絲為李宏毅的黑臉緩頰，稱男主角人物設定即是面癱冷漠，只是表現出角色特性罷了。

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