跳鍾馗誤觸禁忌 孫翠鳳家族1年內4人過世

孫翠鳳(右)上節目講家族發生的靈異事件。（取材自臉書）

藝人孫翠鳳與女兒陳昭賢日前上YouTube 「異色檔案」分享靈異故事，透露公公曾因跳鍾馗時，不小心觸犯禁忌，事後一年內家裡過世四個人，甚至當初教他跳鍾馗的道士更緊告他，如果年底前不處理好還會有一個，結果全家人熬到除夕，竟發生遇軍機迫降，二嫂才剛出世孩子被嚇死。

YouTube頻道「異色檔案」上月邀請孫翠鳳及陳昭賢聊撞鬼經驗，孫翠鳳透露，「跳鍾馗」有著很多禁忌，首先，在畫臉時，任何人都不能接近他，也不能喊名字等，從化妝起全程要禁語，必須到整個儀式結束、臉卸妝掉後才能開口說話，必須要承認鍾馗是個鬼王。

當時，公公受到邀請跳鍾馗，在台南市工作的大姑到場探班，大家都很開心一時間之間忘了禁忌，大姑走到公公身邊喊了一聲「爸」，公公下意識也回了「妳來了喔」。當天跳鍾馗時，公公就發現非常不順利，結果鍾馗跳完一個月，大姑姑就開了四次刀之後就過世，短短一年內家裡走了三個人，就是觸犯了一個禁忌，後來公公在傷心之下去看教跳鍾馗的老師，老師說家裡陽氣不足不能跳，除非不得已否則不能跳這個，但是當時家裡很窮所以去跳，老師說從他的面相家裡還會有一個過世，讓公公很緊張。

全家人熬到除夕夜，全家想快過了，沒想到除夕那天突然有軍機迫降，剛好在戲院的頭頂，聲音非常可怕的，空襲有防空洞可以躲，但軍機那一次無預警，完全沒有時間躲起來，在場的人都被嚇到，孫翠鳳說，當時二嫂很淒厲地慘叫，眾人趕過去一看，看到剛出生沒多久的男嬰因此被嚇破膽離世；孫翠鳳說雖然科技現在很進步但有些無法想像的空間還是存在。