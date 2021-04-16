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珍妮佛洛佩茲、A-Rod認了分手 傳聞中的小三如此回應

記者蘇詠智／即時報導
麥迪遜萊克羅伊盛傳介入別人的感情，害他們分手。圖／摘自Instagram
麥迪遜萊克羅伊盛傳介入別人的感情，害他們分手。圖／摘自Instagram

美國演歌雙棲性感天后珍妮佛洛佩茲，與曾是職棒紅星的A-Rod共同發表聲明，宣告彼此的情緣畫下句點，體認到還是比較適合當朋友，未來在共同投資的業務上仍會繼續攜手，也互相祝福對方一帆風順，最後感謝外界的關心與支持。

珍妮佛與A-Rod交往4年，近來盛傳關係陷入低潮，由於新冠肺炎疫情打亂兩人的婚事，而A-Rod又被指與真人秀女星麥迪遜萊克羅伊很曖昧，令珍妮佛忍無可忍。雖然珍妮佛和A-Rod之前曾否認過情變，這次卻是真的招認分手，「US」周刊報導，那時他們之間有很大的問題但還沒真的分開，A-Rod特別前往珍妮佛新片的外景地多明尼加，用盡一切浪漫的手段想挽回她的心，她也不是不心動，無奈慎思熟慮後，還是做出分手的決定。

這兩年珍妮佛與A-Rod各自帶著孩子們組成一個大家庭，生活在同一屋簷下，孩子之間也有了家人般的感情，無怪乎不是一下子能說分就分，也得顧及小孩的情緒，因而分手宣言上嗅不出火藥味。被貼上「小三」標籤的麥迪遜，則回應：「祝他們幸福。」

曾經差點要舉行婚禮的珍妮佛洛佩茲與A-Rod終究無緣做夫妻，也曾是珍妮佛前未婚夫的班艾佛列克，去年與「龐德女郎」安娜迪阿瑪斯談了大半年的戀愛，外界一度相當看好他們感情修成正果，在今年初也突然宣告一拍兩散。這下子班與珍妮佛又都恢復單身，近年來他們的互動頗為友善，粉絲期待他倆重燃愛火，只是未來情況會如何發展？誰也難打包票。

珍妮佛洛佩茲（右）與A-Rod的濃情蜜意已成過去。圖／達志影像
珍妮佛洛佩茲（右）與A-Rod的濃情蜜意已成過去。圖／達志影像
珍妮佛洛佩茲（左）和A-Rod已發布聲明宣告分手。圖／達志影像
珍妮佛洛佩茲（左）和A-Rod已發布聲明宣告分手。圖／達志影像

美國 疫情 投資

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