強尼戴普女兒演毒蟲 父稱讚：她總是會超出我的預期

強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普飾演藥物成癮患者，展現精湛演技。圖／甲上提供

「藥命交錯」由導演 尼可拉斯傑瑞奇執導，集結奧斯卡 影帝蓋瑞歐德曼、「紳士密令」艾米漢默、「蟻人與黃蜂女」伊凡潔琳莉莉、「德古拉：永咒傳奇」路克伊凡斯、「玩命關頭」系列蜜雪兒羅德里奎茲等金牌卡司合演。其中知名影星強尼戴普與法國精靈超模凡妮莎巴哈迪的女兒莉莉蘿絲戴普，在片中突破形象演出止痛藥成癮者，強尼戴普也曾稱讚：「莉莉是個機警敏銳的孩子，也是我見過最聰明的人之一，她總是會超出我的預期！」

莉莉蘿絲戴普過去曾被老佛爺卡爾拉格斐欽點為香奈兒代言人，也曾因合作電影 「國王」與「甜茶」提摩西夏勒梅爆出戀情，年僅21歲便在時尚與娛樂圈擁有高人氣的她，此次在「藥命交錯」中更突破形象演出止痛藥成癮者，而在片中飾演她哥哥的艾米漢默讚嘆：「莉莉蘿絲戴普的演出非常細緻，她將染上毒癮者的瘋狂、無奈與脆弱表現得淋漓盡致。」而強尼戴普給予女兒肯定之餘，這位好萊塢巨星也坦言身為父母，擔心孩子在花花世界中受到傷害是他一輩子的課題，他說：「我很自豪我和女兒擁有無話不談的親密情誼，她知道我會是她一輩子的後盾。」

莉莉蘿絲戴普坦言：「治療用的藥物竟引發毒癮，這很可能發生在你我或身邊的人身上，太令人震驚了！」此外，劇組為貼近真實更特別選在運毒大本營蒙特婁取景，導演尼可拉斯傑瑞奇表示：「全劇組跟當地人都心知肚明，這個地方一直都在進行非法交易，是運毒的大本營。」因此拍攝過程都極具挑戰，而片中所使用的武器也特別設定為近年來引發討論聲浪的「幽靈槍」，導演尼可拉斯透露：「幽靈槍是私人製造的槍枝，材料來自低階的半成品，也沒有武器序號，政府難以追查槍枝主人，也無法控管數量，這也是近年來與犯罪率息息相關的議題。」