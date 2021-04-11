梁朝偉「尚氣」造型曝光 竟撞臉吳宗憲

吳宗憲也很愛梳大旁分頭。（本報資料照片）

漫威 首部華裔超級英雄電影 「尚氣」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）自公布梁朝偉飾演大反派，就一直備受討論，雖然細節保密到家，但近日有網友發現電影推出公仔及玩具，因此梁朝偉的造型也意外曝了光。

梁朝偉在「尚氣」飾演的「滿大人」傅滿洲是主角的父親，是全片的大反派。但先前傳出擔心觸碰部分影迷的敏感神經，角色名改名為「文武」（Wenwu）。而從流出的公仔造型可見，此角色手戴鐵環、藍黑盔甲，有人認為神似周星馳電影「功夫」中洪家鐵線拳的裁縫，更指他的撞臉台灣 主持人吳宗憲。

「尚氣」自開拍以來負面新聞不斷，2019年7月漫威在Comic-Con動漫節公布梁朝偉飾演「滿大人」（Mandarin）一角時已被大批網友批評，指這種辱華角色不應該搬上銀幕，對此大肆抨擊指「角色是西方妖魔化中國的產物」並聲言要作出杯葛。

不少粉絲更留言叫梁朝偉三思是否接拍。更有網友留言說「梁朝偉缺錢嗎？為了錢臉都不要！」後來劇組索性將角色名改為「Wenwu」（文武）。

「尚氣」經過3次延檔，北美目前訂於2021年9月3日上映。