梁朝偉「尚氣」造型曝光 竟撞臉吳宗憲

吳宗憲也很愛梳大旁分頭。(本報資料照片)

漫威 首部華裔超級英雄電影 「尚氣」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)自公布梁朝偉飾演大反派,就一直備受討論,雖然細節保密到家,但近日有網友發現電影推出公仔及玩具,因此梁朝偉的造型也意外曝了光。

梁朝偉在「尚氣」飾演的「滿大人」傅滿洲是主角的父親,是全片的大反派。但先前傳出擔心觸碰部分影迷的敏感神經,角色名改名為「文武」(Wenwu)。而從流出的公仔造型可見,此角色手戴鐵環、藍黑盔甲,有人認為神似周星馳電影「功夫」中洪家鐵線拳的裁縫,更指他的撞臉台灣 主持人吳宗憲。

「尚氣」自開拍以來負面新聞不斷,2019年7月漫威在Comic-Con動漫節公布梁朝偉飾演「滿大人」(Mandarin)一角時已被大批網友批評,指這種辱華角色不應該搬上銀幕,對此大肆抨擊指「角色是西方妖魔化中國的產物」並聲言要作出杯葛。

不少粉絲更留言叫梁朝偉三思是否接拍。更有網友留言說「梁朝偉缺錢嗎?為了錢臉都不要!」後來劇組索性將角色名改為「Wenwu」(文武)。

「尚氣」經過3次延檔,北美目前訂於2021年9月3日上映。