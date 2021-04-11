李安獲「英國奧斯卡」終身成就獎 休格蘭頒獎讚他偉大

李安獲英國影藝學院電影獎頒發終身成就獎。（路透）

台灣 國際名導李安今獲素有「英國 奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影 獎（BAFTA）頒發終身成就獎，頒獎引言人則是他1995年執導的「理性與感性」（Sense and Sensibility）男主角休格蘭（Hugh Grant）。

李安是首位獲得此項殊榮的華人，他視訊發表感言，提到曾執導「理性與感性」是很重要的經歷，這部片「就像我的第二個電影學校」。

那時他用英語和當地工作人員溝通，只能以很簡短、精準的字詞，對於講話習慣含蓄的英國人來說，不一定很能接受，自嘲：「每天工作人員都在比較誰被我用更不禮貌的話對待。」

儘管如此，「理性與感性」算是讓李安成功踏出拍攝英語片的第一步，他也感謝英國人員與這部片，讓他有勇氣挑戰更多其他不同的影片類型。

休葛蘭盛讚李安是世界影壇最經典的導演，「也是我本人可以作證─最經典的個人，偉大的李安」。休葛蘭不改一貫的冷調幽默，稱李安的事業「簡直成功地離奇」，而且形容：「如果他把那幾年在坎城、威尼斯、柏林得到的桂冠都戴起來，那他基本上就是個樹籬！」

先前曾榮獲英國電影學院獎終身成就獎得主，包含卓別林（ Charlie Chaplin）、希區考克（Alfred Hitchcock）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等人。

來源：BAFTA頻道