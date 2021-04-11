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梅根與威廉、凱特早就不和 皇室這點態度惹毛她？

記者蘇詠智／即時報導
凱特（左起）、威廉與哈利、梅根之間難解的結據傳早在兩年多前就種下。圖／路透資料照片
凱特（左起）、威廉與哈利、梅根之間難解的結據傳早在兩年多前就種下。圖／路透資料照片

英國皇室近年來在風雨飄搖中度過，先有哈利王子與妻子梅根宣告要卸下重要成員身分，接著又爆出兩人和兄嫂威廉凱特的不和，隨著上個月初兩人在美國接受歐普拉的電視專訪播出後，皇室面對他們「種族歧視」和「編造謊言破壞梅根形象」的指控忙著滅火，已經不太容易擺平，伊麗莎白二世女王的丈夫菲立普親王又去世，再讓皇室眾人處於低迷氣氛中。

根據皇室專書作者湯姆昆恩的看法，梅根早在2年多前與哈利住在肯辛頓宮內的諾丁漢小屋時，就已經對威廉與凱特很不滿，種下嚴重的心結。威廉與凱特當時住在肯辛頓宮裡空間巨大的宅邸內，諾丁漢小屋相較之下小得可憐，而人員們更擺明讓梅根知道，威廉與凱特才是主子，他們是第一優先。

據說以往英國皇室人員就勢利眼積習難改，對於未來的君主和配偶極盡巴結照顧，其他人的需求都常被忽略，這一次用在威廉、凱特與哈利、梅根身上，不過就是繼續以往的那一套，但在競爭激烈的好萊塢打滾過的梅根，完全無法接受。

湯姆昆恩分析道：「在梅根的世界裡，如果你有企圖心、積極爭取，就可以達到巔峰，成為第一。只可惜在那兒，不管她怎麼做，她永遠也沒辦法得到那個位置。」最終她只有與哈利搬出來，被迫接受這個事實，但其實心裡始終沒辦法接受只因為凱特是「未來英國王后」，自己就只能卑躬屈膝、做小伏低，一路吞忍。

梅根（右）與凱特在人前一團和氣，背後心結很深。圖／路透資料照片
梅根（右）與凱特在人前一團和氣，背後心結很深。圖／路透資料照片

梅根 凱特 威廉

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