愈驚險愈開心？湯姆克魯斯拍動作戲會發笑 異於常人

高難度危險動作戲，反而讓湯姆克魯斯愈拍愈振奮。圖／摘自imdb

58歲好萊塢 巨星湯姆克魯斯 ，不但到現在還演出一堆動作場面，甚至大都親身上陣、鮮少用到替身。他坦言從年輕時第一次拍動作戲，雖然緊張卻感到很振奮，讓他從此就愛上，到現在拍高難度動作場面，常忍不住表情充滿笑意，被導演 下令制止。

藝人總是被消遣為「異於常人」，這個形容用在湯姆克魯斯身上卻是一點不假。除了年近耳順、看來仍像年輕20歲之外，他對親自演出動作場面的著迷，就算在好萊塢也罕有同類，他透露自己很喜愛這樣的動作表演，為此接受許多訓練，弄斷一堆骨頭，依舊樂此不疲。

在「不可能的任務」系列影片中，他爬過杜拜塔、巴黎街頭高速飆重機、從一個屋頂跳到另一個屋頂…看得觀眾捏了好幾把冷汗，他卻在拍攝時忍不住開心笑出來，逼得導演強迫他收起笑容，裝出緊張、嚴肅的樣子，才能過關。

由於阿湯實在太大膽，和他合作的演員不免要受苦。才剛與他在「捍衛戰士：獨行俠」大演感情對手戲的珍妮佛康納莉，本來對飛行有恐懼，劇本裡也沒被安排要上飛機才簽約演出，結果她嘆道：「我竟然跟他一起坐在P51戰鬥機裡面，他邊開飛機還邊問我有沒有這種經驗，我都不敢告訴他我其實超怕的。」