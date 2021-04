泰BL劇男星在台當兵 粉絲會擠爆賣場癱瘓2小時

Daniel張誠佑出席「戀愛無名氏」粉絲見面會。圖/GagaOOLala提供

首部台泰合製BL影集「戀愛無名氏Call It What You Want」前(9)日於在全球215個國家同步首播第一、二集,並於10日於台北舉辦影集特映暨粉絲見面會,劇組也特地邀請正在台灣 當兵的主要演員張誠佑(Daniel)出席與粉絲互動同歡。

繼2019年泰劇「深藍之吻」(Dark Blue Kiss the series)後,睽違1年半,「戀愛無名氏」是首次有泰劇在台舉辦演員粉絲見面會,主要演員之一的台灣演員Daniel張誠佑在特映會後,分享拍攝過程,回味與其他4位演員玩在一起的趣事,劇中他飾演從台灣至泰國 發展的模特兒Marco,透露導演 在選角時一眼就相中,原因是認為他私下個性如角色一樣,是個事事以別人為優先,不折不扣的暖男,所以他演來也特別上手。

唯一較吃力的就是用泰文講台詞的部分,為了背好泰文台詞,Daniel每天苦讀到半夜2、3點才能睡。因應防疫,導演除了固定每週兩天與眾演員視訊排戲外,也特別每天花1小時隔空矯正Daniel的泰文發音。

Daniel自小在台灣、南非和泰國三地飛來飛去,對於台灣美食特別執著,有次放假回台,2周內就吃了10家牛肉麵,還能細數分辨每家湯頭的不同之處,他還喜歡喝手搖飲,最愛「多多綠微微」,由於泰國手搖店沒有微糖微冰的選項,他只好配合點了半糖少冰,讓店員奇怪直呼:「你絕對不是泰國人!泰國人都喝很甜~」因此每次回台,他總是把握機會大喝台灣特產「多多綠微微」。

提到最想合作演員,若是BL劇,Daniel點名最近在亞洲正火紅的「千星傳說A Tale of Thousand Stars」的主演Mix汪始慧,由於2人都曾是「Cute Chef」男團的成員,現在也持續保持聯絡,「能跟好朋友配對,應該會蠻有趣的!」至於女演員,Daniel則希望和學生時代就很喜歡的宅男女神郭雪芙,直呼:「她甜美的外型配上我宅宅的個性,應該會很登對」,活動結束後,Daniel也和粉絲們一一合照,排隊隊伍滿出影院,還因此癱瘓賣場,活動因此延長了近2個小時。

「戀愛無名氏」另外4位主演Time、Benz、Michael和Kaprao因疫情無法來台,但仍特別錄製影片向粉絲打招呼,除了為戲宣傳外,也撂中文:「你好,謝謝,我愛你」,相當有誠意,主角Time、Benz更雙手比起大愛心,希望早日來台和大家見面。

「戀愛無名氏Call It What You Want」自4月9日起於GagaOOLala線上影音平台全球同步上線,每周五晚間9點更新最新一集。