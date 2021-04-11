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泰BL劇男星在台當兵 粉絲會擠爆賣場癱瘓2小時

記者陳慧貞／即時報導
Daniel張誠佑出席「戀愛無名氏」粉絲見面會。圖／GagaOOLala提供
Daniel張誠佑出席「戀愛無名氏」粉絲見面會。圖／GagaOOLala提供

首部台泰合製BL影集「戀愛無名氏Call It What You Want」前(9)日於在全球215個國家同步首播第一、二集，並於10日於台北舉辦影集特映暨粉絲見面會，劇組也特地邀請正在台灣當兵的主要演員張誠佑(Daniel)出席與粉絲互動同歡。

繼2019年泰劇「深藍之吻」（Dark Blue Kiss the series）後，睽違1年半，「戀愛無名氏」是首次有泰劇在台舉辦演員粉絲見面會，主要演員之一的台灣演員Daniel張誠佑在特映會後，分享拍攝過程，回味與其他4位演員玩在一起的趣事，劇中他飾演從台灣至泰國發展的模特兒Marco，透露導演在選角時一眼就相中，原因是認為他私下個性如角色一樣，是個事事以別人為優先，不折不扣的暖男，所以他演來也特別上手。

唯一較吃力的就是用泰文講台詞的部分，為了背好泰文台詞，Daniel每天苦讀到半夜2、3點才能睡。因應防疫，導演除了固定每週兩天與眾演員視訊排戲外，也特別每天花1小時隔空矯正Daniel的泰文發音。

Daniel自小在台灣、南非和泰國三地飛來飛去，對於台灣美食特別執著，有次放假回台，2周內就吃了10家牛肉麵，還能細數分辨每家湯頭的不同之處，他還喜歡喝手搖飲，最愛「多多綠微微」，由於泰國手搖店沒有微糖微冰的選項，他只好配合點了半糖少冰，讓店員奇怪直呼：「你絕對不是泰國人！泰國人都喝很甜～」因此每次回台，他總是把握機會大喝台灣特產「多多綠微微」。

提到最想合作演員，若是BL劇，Daniel點名最近在亞洲正火紅的「千星傳說A Tale of Thousand Stars」的主演Mix汪始慧，由於2人都曾是「Cute Chef」男團的成員，現在也持續保持聯絡，「能跟好朋友配對，應該會蠻有趣的！」至於女演員，Daniel則希望和學生時代就很喜歡的宅男女神郭雪芙，直呼：「她甜美的外型配上我宅宅的個性，應該會很登對」，活動結束後，Daniel也和粉絲們一一合照，排隊隊伍滿出影院，還因此癱瘓賣場，活動因此延長了近2個小時。

「戀愛無名氏」另外4位主演Time、Benz、Michael和Kaprao因疫情無法來台，但仍特別錄製影片向粉絲打招呼，除了為戲宣傳外，也撂中文：「你好，謝謝，我愛你」，相當有誠意，主角Time、Benz更雙手比起大愛心，希望早日來台和大家見面。

「戀愛無名氏Call It What You Want」自4月9日起於GagaOOLala線上影音平台全球同步上線，每周五晚間9點更新最新一集。

Daniel張誠佑出席「戀愛無名氏」粉絲見面會。圖／GagaOOLala提供
Daniel張誠佑出席「戀愛無名氏」粉絲見面會。圖／GagaOOLala提供
Daniel於會後與粉絲合影留念來者不拒。圗／GagaOOLala提供
Daniel於會後與粉絲合影留念來者不拒。圗／GagaOOLala提供
「戀愛無名氏」重啟泰腐BL粉絲見面會。圖／GagaOOLala提供
「戀愛無名氏」重啟泰腐BL粉絲見面會。圖／GagaOOLala提供
Daniel張誠佑陪粉絲看戲，回味拍攝過程的趣事。圖／GagaOOLala提供
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台灣 泰國 導演

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