我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed明年升息？與其猜「太早」不如觀察這兩點

美科技業亞裔領袖合力發聲 反抗仇恨浪潮

趙婷：拍自己在中國的童年經歷電影 還要幾年時間

中央社／聖巴巴拉6日綜合外電報導
華人女導演趙婷在聖巴巴拉國際電影節表示，還要「再好幾年」她才敢把自己在中國的童年經歷搬上大銀幕。 圖／探照燈影業提供
華人女導演趙婷在聖巴巴拉國際電影節表示，還要「再好幾年」她才敢把自己在中國的童年經歷搬上大銀幕。 圖／探照燈影業提供

華人導演趙婷的美國公路電影「無依之地」（Nomadland，又譯游牧人生）在中國引起爭議，今天她在聖巴巴拉國際電影節表示，還要「再好幾年」她才敢把自己在中國的童年經歷搬上大銀幕。

奧斯卡金像獎呼聲最高的「無依之地」背景設定於美國中西部，講述經濟大衰退（Great Recession）後，一群社會邊緣人以車為家，在南達科他州和內布拉斯加州等州四處漂泊生活的故事。

「無依之地」已榮獲金球獎等多個國際獎項肯定，但在中國卻面臨反彈聲浪，有網友和國營媒體質疑趙婷對母國中國的忠誠度。

她去年接受澳洲新聞網（News.com.au）採訪時曾說「現在我的國家是美國」，這段訪問刊出後，中國網友痛罵趙婷是「賣國女導演」。雖然澳洲新聞網後來發更正，表示錯誤引用趙婷的話，她實際上說「（美國）不是我的國家」，但未修正版的報導已經在中國網路廣泛流傳。

趙婷與其他3位入圍奧斯卡最佳導演獎的導演進行視訊，當被問到她是否會考慮在中國拍片，或拍一部有關她青少年時期的電影時，她指出「探究自己的過去是最恐怖的事」。

她還說：「我覺得我必須想起青少年時期的焦慮等等的東西…這還需要再幾年時間，我覺得我需要再更成熟點，不要害怕檢視自己。」

現年39歲的趙婷也提到，講述別人的故事「對我而言較保險」，同時向韓裔美籍導演鄭李爍（Lee Isaac Chung）以自身童年經歷改編成半自傳式電影「夢想之地」（Minari）的勇氣致敬。

她告訴鄭李爍：「我沒有那股勇氣。所以我覺得你這麼做非常勇敢。」

趙婷的父親是中國首都鋼鐵公司前總經理趙玉吉，繼母是演員宋丹丹，青少年時曾赴英國寄宿學校就讀，之後也在洛杉磯和紐約等地完成學業。

中國 趙婷 導演

上一則

張恒說過上百次「打死你」？反咬兒子見到鄭爽哭40分鐘

延伸閱讀

無依之地PGA奪獎 華裔女導趙婷擁小金人呼聲高

無依之地PGA奪獎 華裔女導趙婷擁小金人呼聲高
金球獎最佳導演 趙婷苦中取樂成大業

金球獎最佳導演 趙婷苦中取樂成大業

「not」 or「now」？一字之差被誤解 封殺趙婷沒理由

「not」 or「now」？一字之差被誤解 封殺趙婷沒理由
一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

熱門新聞

謝霆鋒(左)被拍到牽著王菲的手走出餐廳。(取材自微博)

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

2021-04-06 02:26
只有三張門票的照片，象徵福原愛的缺席。取材自IG

兒子生日福原愛神隱 江宏傑一張照片說明一切

2021-04-04 19:13
崔苔菁當年紅遍國際，被稱為「台灣的瑪丹娜」。圖／聯合報系資料照片

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

2021-04-05 08:27
莎朗史東曾是影壇當紅的性感女星。圖／路透資料照片

莎朗史東回憶錄中自曝幼年被外公性侵 外婆是幫兇

2021-03-30 14:24
石原聰美。（取材自Instagram）

收視不如綾瀨遙 石原聰美新劇加拍床戲

2021-03-31 02:00
朱茵和周星馳過往情史被爆出。圖／摘自微博

周星馳、朱茵密戀始末被爆 他說「照顧到成了情侶」

2021-04-05 11:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效
為保公民隱私 白宮表態：政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：政府「不簽發」疫苗護照
疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下