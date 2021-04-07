趙婷：拍自己在中國的童年經歷電影 還要幾年時間

華人女導演趙婷在聖巴巴拉國際電影節表示，還要「再好幾年」她才敢把自己在中國的童年經歷搬上大銀幕。 圖／探照燈影業提供

華人導演趙婷 的美國公路電影「無依之地」（Nomadland，又譯游牧人生）在中國 引起爭議，今天她在聖巴巴拉國際電影節表示，還要「再好幾年」她才敢把自己在中國的童年經歷搬上大銀幕。

奧斯卡金像獎呼聲最高的「無依之地」背景設定於美國中西部，講述經濟大衰退（Great Recession）後，一群社會邊緣人以車為家，在南達科他州和內布拉斯加州等州四處漂泊生活的故事。

「無依之地」已榮獲金球獎等多個國際獎項肯定，但在中國卻面臨反彈聲浪，有網友和國營媒體質疑趙婷對母國中國的忠誠度。

她去年接受澳洲新聞網（News.com.au）採訪時曾說「現在我的國家是美國」，這段訪問刊出後，中國網友痛罵趙婷是「賣國女導演」。雖然澳洲新聞網後來發更正，表示錯誤引用趙婷的話，她實際上說「（美國）不是我的國家」，但未修正版的報導已經在中國網路廣泛流傳。

趙婷與其他3位入圍奧斯卡最佳導演獎的導演進行視訊，當被問到她是否會考慮在中國拍片，或拍一部有關她青少年時期的電影時，她指出「探究自己的過去是最恐怖的事」。

她還說：「我覺得我必須想起青少年時期的焦慮等等的東西…這還需要再幾年時間，我覺得我需要再更成熟點，不要害怕檢視自己。」

現年39歲的趙婷也提到，講述別人的故事「對我而言較保險」，同時向韓裔美籍導演鄭李爍（Lee Isaac Chung）以自身童年經歷改編成半自傳式電影「夢想之地」（Minari）的勇氣致敬。

她告訴鄭李爍：「我沒有那股勇氣。所以我覺得你這麼做非常勇敢。」

趙婷的父親是中國首都鋼鐵公司前總經理趙玉吉，繼母是演員宋丹丹，青少年時曾赴英國寄宿學校就讀，之後也在洛杉磯和紐約等地完成學業。