悼念太魯閣號事故 芭芭拉史翠珊發文哀悼落淚
好萊塢女星芭芭拉史翠珊時常關注國際新聞，多次發文關注，近期關注台灣的重大災害，太魯閣號事故，也感慨落淚發文，「讀到這篇意外的新聞，讓我對這些失去寶貴性命的人落淚」，並發文標明總統蔡英文、外交部長吳釗燮，「蔡總統和吳部長，我為你們及你們的國家感到心痛」。
President Tsai and Minister Wu — my heart breaks for you and your country. Reading about this accident brings tears to my eyes for all of these amazing people who lost their precious lives.— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) April 6, 2021
With my deepest sympathies,
Barbra Streisand @iingwen @MOFA_Taiwan
台外交部推特也回覆，謝謝芭芭拉史翠珊真摯的慰問及哀悼訊息，政府正努力確保救援及重建工作快速進行。
芭芭拉史翠珊去年也曾在推特稱讚台灣的防疫，當時她表示：「儘管距離中國僅約100英里，還與武漢間有例行直航班機，但台灣已成功挺過冠狀病毒大流行最嚴峻的時刻。台灣到目前僅有5例病死和不到350例的確診，大多數學校與商家都還正常運作。」
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