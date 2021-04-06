悼念太魯閣號事故 芭芭拉史翠珊發文哀悼落淚

芭芭拉史翠珊。圖／摘自推特

好萊塢女星芭芭拉史翠珊時常關注國際新聞，多次發文關注，近期關注台灣 的重大災害，太魯閣號事故，也感慨落淚發文，「讀到這篇意外的新聞，讓我對這些失去寶貴性命的人落淚」，並發文標明總統蔡英文、外交部長吳釗燮，「蔡總統和吳部長，我為你們及你們的國家感到心痛」。

President Tsai and Minister Wu — my heart breaks for you and your country. Reading about this accident brings tears to my eyes for all of these amazing people who lost their precious lives.

With my deepest sympathies,

Barbra Streisand @iingwen @MOFA_Taiwan — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) April 6, 2021

台外交部推特 也回覆，謝謝芭芭拉史翠珊真摯的慰問及哀悼訊息，政府正努力確保救援及重建工作快速進行。

芭芭拉史翠珊去年也曾在推特稱讚台灣的防疫，當時她表示：「儘管距離中國 僅約100英里，還與武漢間有例行直航班機，但台灣已成功挺過冠狀病毒大流行最嚴峻的時刻。台灣到目前僅有5例病死和不到350例的確診，大多數學校與商家都還正常運作。」