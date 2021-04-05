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宋仲基「黑道律師」狂吻70秒 粉絲瘋讚：一看就知專業

記者李姿瑩／綜合報導
宋仲基和全余贇上演浪漫吻戲。圖／摘自Netflix
宋仲基和全余贇上演浪漫吻戲。圖／摘自Netflix

宋仲基在「黑道律師文森佐」中終於上演浪漫戲碼，與女主角全余贇深情相吻。他們一親就超過70秒，「吻好吻滿」令觀眾相當滿意，宋仲基的粉絲更大力叫好，支持男神螢幕談情。

宋仲基在「黑道律師」中男女通吃，獲得同性青睞送上「無尾熊抱」。女主角全余贇總穿著套裝展現幹練形象，卻悄悄與宋仲基互生好感，只是她先前趁著酒意，向宋仲基提出要透過擁抱來確認是否心動，雙方僅曖昧擁抱10秒，以「沒有感覺」匆匆做結。

觀眾除了期待從劇中看到熱血和正義，也希望能多點甜蜜元素。一向不走浪漫路線的編劇朴宰範掌握粉絲心聲，安排宋仲基和全余贇喬裝成準夫妻，在眾人起鬨下不得不「親下去」。他們從應付到吻出愛意，展現演技也秀吻功。宋仲基捧住全余贇的臉龐，架式更獲觀眾讚賞「一看就知道是專業的」。

這浪漫一吻也助攻收視率攀升，瞬間衝上13.9%，穩坐同時段冠軍。在影音平台Netflix上，「黑道律師」同樣表現不俗，連續5周擠進全球熱看榜前10名，在韓劇榜上直接稱霸。宋仲基主演的電影「勝利號」也熱度不減，2月上架至今都在Netflix韓片榜的前10名內。

宋仲基終於又有浪漫戲份。圖／Netflix提供
宋仲基終於又有浪漫戲份。圖／Netflix提供
宋仲基捧住全余贇深情親吻。圖／摘自Netflix
宋仲基捧住全余贇深情親吻。圖／摘自Netflix
宋仲基和全余贇感情線開始發酵。圖／Netflix提供
宋仲基和全余贇感情線開始發酵。圖／Netflix提供

宋仲基 Netflix 電影

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