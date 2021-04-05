周星馳、朱茵密戀始末被爆 他說「照顧到成了情侶」

朱茵和周星馳過往情史被爆出。圖／摘自微博

周星馳 （星爺）過往情史豐富，當年和朱茵合拍「大話西遊」傳出假戲真做，卻因莫文蔚介入才分手，對此謠傳兩人皆未正面回應過，事隔多年，有參演周星馳多部電影 的港星黃一山，近日在上傳短片爆料，他們確實交往過，再度引發熱議。

黃一山出道近30年，在「逃學威龍」系列演出「黃小龜」，讓人印象深刻，他最近在抖音爆料，拍攝「逃學威龍2」時，朱茵只是剛出道的新人，和女主角張敏齊名，非常幸運，更指對方當年開工時排場不小，原來，是因為有周星馳在背後撐腰，也透露朱茵所屬的經紀公司派了一個同事照顧她，但到最後卻變成周星馳在顧，他說：「结果星爺真是好照顧她，後來還做了男、女朋友！」此話一出，也證實了他們曾秘密交往一事。

另外，黃一山也有提到逝世的資深演員吳孟達 ，指在2014年吳孟達因心臟問題不能日以繼夜的拍戲，要停工數年。當時黃問對方，為何不接工時較短的工作，來維持生計，而不是完全停工，吳孟達則說自己有「三不做」，一是不喜歡唱歌，不少公司邀請他去唱，全部拒絕，第二是不做任何房地產的廣告代言或剪彩，他認為，「很多老百姓可能因為我的名氣而去買樓，但如果遇到不良發展商或樓盤爛尾，老百姓沒有畢生積蓄，就會覺得好對不起他們，我不想賺這的黑心錢」。最後是，不做藥業廣告，吳說：「不知藥廠是不是有良心，不想病人因為我而不看醫生，延誤病情」。