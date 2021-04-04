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美國演員工會獎得獎名單出爐 4大獎全是有色人種

娛樂新聞組／綜合報導
第27屆美國演員工會獎最佳女主角薇拉戴維斯。（取材自IMDb）
第27屆美國演員工會獎最佳女主角薇拉戴維斯。（取材自IMDb）

本屆美國演員工會獎（SAG）4日晚頒出，電影類由「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7）拿下最佳整體演出，「藍調天后」查德維克鮑斯曼（Chadwick Aaron Boseman）、薇拉戴維斯（Viola Davis）包攬男女主。

第27屆美國演員工會獎最佳男主角查德維克鮑斯曼。（取材自IMDb）
第27屆美國演員工會獎最佳男主角查德維克鮑斯曼。（取材自IMDb）

男女配角分別是演出「猶大與黑彌賽亞」（Judas and the Black Messiah）的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）與演出「夢想之地」（Minari）的尹汝貞。

整體動作特技演出部分，去年少數上映的娛樂大片「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）打敗「花木蘭」（Mulan）奪得。

第27屆美國演員工會獎最佳男配角丹尼爾卡盧亞。（取材自IMDb）
第27屆美國演員工會獎最佳男配角丹尼爾卡盧亞。（取材自IMDb）
第27屆美國演員工會獎最佳女配角尹汝貞。（取材自IMDb）
第27屆美國演員工會獎最佳女配角尹汝貞。（取材自IMDb）

第27屆美國演員工會獎其他獎項得獎名單：

最佳影集：王冠（The Crown）

影集類最佳男主角：傑森貝特曼（Jason Bateman）

影集類最佳女主角：吉蓮安德森（Gillian Anderson）

喜劇類最佳影集：富家窮路（Schitt's Creek）

喜劇類影集最佳女主角：凱瑟琳奧哈拉（Catherine O'Hara）

喜劇類影集最佳男主角：傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）

電視影集或迷你影集類最佳女主角：安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）

第27屆美國演員工會獎，電視影集或迷你影集類最佳女主角安雅泰勒喬伊。（取材自Ne...
第27屆美國演員工會獎，電視影集或迷你影集類最佳女主角安雅泰勒喬伊。（取材自Netflix）

電視影集或迷你影集類最佳男主角：馬克魯法洛（Mark Ruffalo）

喜劇或影集類最佳整體動作特技演出：曼達洛人（The Mandalorian）

美國 電影 芝加哥

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