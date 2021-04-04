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兒子生日福原愛神隱 江宏傑一張照片說明一切

記者李姿瑩／綜合報導
只有三張門票的照片，象徵福原愛的缺席。取材自IG
只有三張門票的照片，象徵福原愛的缺席。取材自IG

江宏傑福原愛婚變難題未解，夫妻持續分隔兩地。江宏傑3日獨自為寶貝兒子小小傑慶生，在IG上分享與兒女露營的照片，以及3張樂園門票。福原愛缺席兒子生日，被日本命理師YouTuber龍羽渡邊預言「接下來還會有新發展」。

江宏傑原本預告福原愛3月回台，如今她持續在日本神隱，連兒子生日也不見任何動靜。江宏傑父兼母職「一打二」，帶著兒女展開慶生之旅，感性發文向兒子告白：「給你百分之兩百的愛。」

距離上回他們一家人一起吃蛋糕，已經是去年的聖誕節，當時掌鏡的還是福原愛。如今少了媽媽，江宏傑沒讓孩子感到孤單，只是看著他拍下的3張樂園門票，不免令人五味雜陳。

福原愛的新聞被日本命理師YouTuber龍羽渡邊拍片討論，龍羽渡邊過去曾在節目上預告會有內幕被揭發，接著就爆出與福原愛過夜的男子是已婚身分。龍羽渡邊感嘆，雖然福原愛詢問過對方是否有女友，但日本男性討人厭的地方就在於，時常用話術隱瞞，福原愛就是被對方蒙蔽，沒想到對方竟是「沒女友但有老婆」。

龍羽渡邊另外聽說，男方的老婆是屬於嬌小的女性，就是福原愛那型。如今福原愛事業、感情幾乎兩頭空，昔日形象全毀，龍羽渡邊也預告，傑愛的婚變風波應該還沒落幕，可能後續還會有新的發展。

江宏傑帶著兒女展開慶生之旅。取材自IG
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福原愛 江宏傑 日本

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