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印度疫情嚴峻 寶萊塢明星阿克夏庫瑪確診

中央社孟買4日綜合外電報導
寶萊塢明星阿克夏庫瑪(中)。(路透)
寶萊塢明星阿克夏庫瑪(中)。(路透)

印度新一波疫情升溫，寶萊塢明星阿克夏庫瑪今天表示，他的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒檢測呈陽性反應。庫瑪是最新一名確診的印度名人。

根據印度衛生部公布的數據顯示，境內今天通報新增9萬3249例確診，是2020年9月以來的新高，染疫總數將近1250萬例。

53歲的阿克夏庫瑪（Akshay Kumar）推文表示：「我想告訴大家，今天早上早些時候，我的病毒檢測呈陽性反應。」

阿克夏庫瑪去年曾說，他每天喝牛尿保持健康。一些印度教徒認為這種做法有醫療益處，包括對抗疫情。

他推文說，他現在在家裡隔離，並「尋求必要的醫療照顧」。

印度去年9月新增確診數達到近10萬人高峰後，一度降到9000人以下，但這個13億人口的國家自2月初以來的單日感染數一直上升。

專家警告，和去年相比，印度的確診率正以更快速度成長。印度染疫病例總數僅次於美國和巴西，是世界第3。

印度金融首都孟買所在的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）是這幾週來疫情最嚴重的省或地區。擁有2000萬人口的孟買3日出現單日染疫新高紀錄，新增確診病例達9090例。

根據法新社的數據顯示，在今天疫情數字公布前，印度過去7天中有45萬6000多人染疫，比上週增加37%。

巴西在過去7天通報超過50萬5000多起確診，但和前面一週相比呈現下降趨勢，美國在過去7天通報45萬1000起染疫病例。

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