爸爸非生父 凍齡玉女曝身世「所有家人都騙我」

53歲的趙詠華嗓音帶點童音且駐顏有術，看不出已在演藝圈闖蕩33年。記者胡經周／攝影

趙詠華嗓音帶點童音且駐顏有術，看不出已在演藝圈闖蕩33年，排行老么的她自認有點像小公主，但並非傲嬌，「我小時候很孤單，心裡有塊是不安全的。」叫人吃驚的是她從鄰居口中得知真實身世，拜訪生父又被狠狠拒絕，就此傷透了心。

她近來重新演繹已故音樂才子蔡藍欽的金曲「這個世界」，談到家庭，她說跟哥、姊差12歲、長相不像，一度質疑自己是被撿回家的小孩，因怕被家人拋棄，所以個性相當乖巧。未料她在國中時期知道一起生活的爸爸不是生父，情緒崩潰，成績從名列前茅直落後段班，她說：「那時覺得世界毀滅了，我這麼乖巧，但所有的家人都騙我！」

雖然大受打擊，但媽媽的辛勞她看在眼中，選擇自我消化，經調查後委託追求者載她到生父的家，她撥打了公用電話之後，對方聽到她報出媽媽的名字後沉默無語，她又說「我在你家樓下」，對方安靜3秒後只回「妳不要上來喔」，幾個字讓她心灰意冷，痛哭對著電話大吼：「你放心，我這輩子再也不會來找你。」此後兩人各過各的。

她不介意被稱私生女，猜測不安全感從胎教時慢慢累積，感情觀也受此影響，以前渴望受人疼愛，「後來覺得只有真正穩定、心理強大後並懂得愛自己，才有可能會找到真正愛你的人，而且他也愛自己的人。」