迪麗熱巴「躲追殺」跑不停 網嘆：怪不得那麼瘦

吳磊在「長歌行」大露健美身材。（圖：WeTV海外站提供）

由迪麗熱巴 、吳磊主演古裝大劇「長歌行」，3月底上線不到一天就拿下破億播放量好成績。該劇改編自著名漫畫家夏達同名作品，描述女扮男裝的永寧郡主李長歌，一邊逃亡一邊背負著為家國復仇的故事。擁有一張如同洋娃娃般精緻臉龐的迪麗熱巴，演出漫畫中主人翁李長歌，卻是個最慘女主角，拍攝過程不是躲官兵就是躲仇家追殺，一路跑不停，讓網友也忍不住心疼：「怪不得那麼瘦。」

「長歌行」場景接連漫畫轉場流暢，服裝造型精緻，經典場景還原度高，主角造型也引發網友熱議，評價兩極，有人認為迪麗熱巴古裝不夠美，但另一派看過漫畫的粉絲則力挺服裝造型是忠於原著，導演 也讚賞迪麗熱巴根本就像漫畫中走出來的角色，一度還懷疑原著作者就是按熱巴的樣子畫出來的。

只是迪麗熱巴飾演永寧郡主李長歌，卻是個最慘女主角，網友說：「李長歌不是在逃跑，就是在逃跑的路上」，心疼她從首集播出後就一路逃，還有網友表示「難怪長歌這麼瘦，天天這麼跑，李長歌一直在跑，也沒見她吃過多少東西」。

女主角在逃亡過程遇上了男主角吳磊飾演的阿詩勒隼，2人鬥智鬥勇、亦敵亦友，迪麗熱巴遇上危機，吳磊還能隨時上演花式救援，幾次公主抱男友力爆棚，戲裡吳磊不僅蹴踘、打鬥、射箭、騎馬樣樣來，在花絮片段中，還可見他每天啞鈴不離手，無時無刻都在健身 ，一場因劍傷褪去長袍，露出精壯好身材，過去他在「琅琊榜」中飾演胡歌身邊的護衛飛流，對照現今，不禁讓網友也感嘆「小飛流真的長大了」。

去年因演出甜寵網劇「傳聞中的陳芊芊」而爆紅的趙露思，在「長歌行」中飾演迪麗熱巴的妹妹，軟萌又單純，多次為迪麗熱巴擔憂地像個小哭包，讓人看了只想保護她憐愛她，也難怪網友敲碗兩人組女女CP，首播就登上熱搜話題。