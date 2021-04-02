我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

太魯閣號事故 林志玲等明星祈福捐款

中央社／台北3日電
林志玲。（取自林志玲臉書）
林志玲。（取自林志玲臉書）

台鐵408車次太魯閣號昨天發生出軌意外，釀成嚴重死傷。藝人林志玲、許瑋甯、蕭亞軒、梁靜茹等人都在社群平台Instagram上呼籲集氣，網紅「館長」陳之漢則捐出新台幣250萬元（約8.7萬美元）協助救災。

台鐵408車次太魯閣號事故造成50人死亡，搜救工程告一段落後，台鐵局進行搶通，今早已拉出首節車廂，受損較嚴重的第7、8節則規劃由另一端隧道拉出。

對於太魯閣號事故，許多藝人都在Instagram的限時動態集氣，林志玲表示，「非常心痛，天佑太魯閣號，一起持續為台鐵408車次的乘客集氣祈禱，為救災人員打氣加油，希望大家平安度過難關。」梁靜茹則寫道：「心痛與不捨，以此文擁抱罹難者的家人同哀悼，願搶救工程順利、平安。」、「願傷者平安，願逝者安息。」

許瑋甯在臉書貼出蠟燭照片寫道：「R.I.P. 今天是心碎的一天，願逝者安息傷者平安，搜救人員救護人員你們辛苦了。」蕭亞軒也寫道：「一起為太魯閣號列車的乘客和家人、救護人員、醫療團隊祈禱。」

「館長」陳之漢表示，將會捐出新台幣250萬元協助救災事宜，已經和政府機關聯繫中，待帳號確定後將立即出款。陳之漢也喊話：「台灣加油」。捐出新台幣100萬元（約3.5萬美元）的港星杜汶澤也留言表示，「館長就是英雄好漢。」並加上雙手合十的祈禱符號。

太魯閣號 台鐵 林志玲

上一則

歐陽娜娜長大了？低胸禮服躺沙發 慵懶性感蹦出北半球

延伸閱讀

曾躲過普悠瑪事故…殉職司機改開太魯閣號卻遇劫

曾躲過普悠瑪事故…殉職司機改開太魯閣號卻遇劫
太魯閣號事故重大死傷 美國務院：願提供協助

太魯閣號事故重大死傷 美國務院：願提供協助
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷
一張圖看 太魯閣號出軌事故

一張圖看 太魯閣號出軌事故

熱門新聞

莎朗史東曾是影壇當紅的性感女星。圖／路透資料照片

莎朗史東回憶錄中自曝幼年被外公性侵 外婆是幫兇

2021-03-30 14:24
鄧麗君紅遍華人世界。（本報資料照片）

藝人反共照樣紅遍兩岸？ 網：「她」完全不用看臉色

2021-03-27 03:52
黃鐙輝在公主抱時壓到陳育涵胸部。（影片截圖）

「手掌壓辣模胸部」畫面遭刪 台男星捲性騷火速道歉

2021-03-27 21:37
石原聰美。（取材自Instagram）

收視不如綾瀨遙 石原聰美新劇加拍床戲

2021-03-31 02:00
「想你 張國榮」音樂會將於4月1日在YouTube「健康·旦」頻道播出。圖／先勢公關提供

「想你 張國榮」音樂會 4月1日全球免費線上播放

2021-03-29 17:29
香港資深男星廖啟智傳今晚8點半左右因胃癌去世，享年66歲。圖／摘自HKMDB

「無間道II」、「拆彈專家」香港資深男星66歳胃癌去世

2021-03-28 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃