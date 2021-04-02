太魯閣號事故 林志玲等明星祈福捐款

林志玲。（取自林志玲臉書）

台鐵 408車次太魯閣號 昨天發生出軌意外，釀成嚴重死傷。藝人林志玲 、許瑋甯、蕭亞軒、梁靜茹等人都在社群平台Instagram上呼籲集氣，網紅「館長」陳之漢則捐出新台幣250萬元（約8.7萬美元）協助救災。

台鐵408車次太魯閣號事故造成50人死亡，搜救工程告一段落後，台鐵局進行搶通，今早已拉出首節車廂，受損較嚴重的第7、8節則規劃由另一端隧道拉出。

對於太魯閣號事故，許多藝人都在Instagram的限時動態集氣，林志玲表示，「非常心痛，天佑太魯閣號，一起持續為台鐵408車次的乘客集氣祈禱，為救災人員打氣加油，希望大家平安度過難關。」梁靜茹則寫道：「心痛與不捨，以此文擁抱罹難者的家人同哀悼，願搶救工程順利、平安。」、「願傷者平安，願逝者安息。」

許瑋甯在臉書貼出蠟燭照片寫道：「R.I.P. 今天是心碎的一天，願逝者安息傷者平安，搜救人員救護人員你們辛苦了。」蕭亞軒也寫道：「一起為太魯閣號列車的乘客和家人、救護人員、醫療團隊祈禱。」

「館長」陳之漢表示，將會捐出新台幣250萬元協助救災事宜，已經和政府機關聯繫中，待帳號確定後將立即出款。陳之漢也喊話：「台灣加油」。捐出新台幣100萬元（約3.5萬美元）的港星杜汶澤也留言表示，「館長就是英雄好漢。」並加上雙手合十的祈禱符號。